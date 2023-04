Había cuatro chaquetas naranjas a la derecha de Ronald Koeman, el exentrenador del Barça y actual seleccionador de los Países Bajos. Esas prendas son para los ganadores de la Koeman Cup, que vivirá su tercera edición en el Club de Golf de Barcelona este verano (6 y 7 de julio), con un objetivo solidario. Obtener fondos para la Fundación Johan Cruyff. Relajado y sonriente apareció Koeman, vestido de forma informal, luciendo azul marino en camisa y jersey, en una luminosa y soleada mañana primaveral en Sant Esteve de Sesrovires.

Estaba tranquilo y relajado Koeman. Habló de todo. Del Barça ("hay que celebrar a lo grande la Liga"), de Xavi ("está a punto de ganar el campeonato y claro que me ha mejorado, aunque la plantilla se ha reforzado mucho en los dos últimos años"), de Messi ("Leo tiene que ser jugador del Barça, no es bueno que lo dejaran ir"), del caso Negreira ("el Barça ha perdido imagen en Holanda, yo lo noto") y, por supuesto, de su relación con Joan Laporta.

"¿Tomar un café? Uff. Me costaría, pero tampoco hay que hablar del pasado. Ya he dicho varias veces lo que pienso de este tema, ahora hay que mirar al futuro. Soy seleccionador de Holanda, el Barça tiene a Xavi, pero, claro, que me ha hecho daño. Pero el daño también pasa con el tiempo, eso es verdad", ha indicado el exentrenador del Barça.

Estaba feliz porque su compromiso con la Fundación Johan Cruyff, al tiempo que respetuoso y elegante con Xavi, a quien valora el trabajo que está realizando en el Barça desde que le sucedió en noviembre de 2021. "El momento del club es distinto al mío porque la plantilla se ha reforzado mucho. Un entrenador es bueno o malo dependiendo de sus jugadores. El otro día había cuatro jugadores en la grada lesionados" (ha dicho en alusión a Pedri, De Jong, Dembélé y Christensen) "pero todavía había un buen equipo en el campo. Y en el banquillo estaba Jordi Alba, que es, para mí, el mejor lateral izquierdo de España".

No entiende aún Koeman las causas de la salida de Messi del Camp Nou. Por eso, vería bien su retorno al Barça. "Cualquier equipo querría tener a Leo. Todavía hoy cuando lo veo jugando con otra camiseta me extraña", ha dicho el seleccionador holandés, preocupado por las secuelas que está dejando el caso Negreira en la imagen del club. Es algo que percibe desde fuera.

"Claro que afecta mucho a la imagen del club. Yo lo noto, por ejemplo, en Holanda. El Barça ha perdido imagen. No sé que ha pasado, pero esas cosas van en contra de la imagen que debe tener y como debe ser el Barça. Ojalá no tenga ninguna sanción y menos de no jugar la Champions", ha añadido Koeman, quien dicho lo dicho (no se iría a tomar un café con Laporta) no quiso abordar más este asunto, a pesar de que se le cuestionó en varias ocasiones sobre esa compleja relación que mantuvo con el presidente del Barça.

Elogios a Xavi

"No quiero hablar más de este tema. Ya he dicho lo que tenía que decir. Es un tema de confianza, de proteger a su entrenador hacia fuera. No hay que repetir cada año lo que pienso del presidente", ha precisado el seleccionador de los Países Bajos, quien ve en Xavi a la persona adecuada para seguir entrenando al Barça.

"Es un entrenador muy bueno para este Barça, esta es su casa. Si gana la Liga es normal que siga. Lo veo como una persona que tiene mucha categoría y respeto", ha dicho Koeman sobre su sucesor en el banquillo del Camp Nou.