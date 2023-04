El Al-Qázeres irradia optimismo de cara al ‘playoff’ ante el Celta

Buenas vibras. Se dice mucho en Latinoamérica, pero es algo que se escucha cada vez más en España. Pues es justo lo que se respira en el vestuario del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que el sábado disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina Challenge ante el Celta Zorca con mucha confianza en sus posibilidades.

La cita, reprogramada a las 19.00 horas en el Multiusos, es afrontada por el equipo que dirige Jesús Sánchez con entusiasmo, como no ocultan sus jugadoras. «Estamos muy ilusionadas. Nos vemos con capacidad de competir y la dinámica es buena. El último partido nos ha ayudado a encarar bien esta semana»», apunta Celia García, una de las voces más autorizadas a nivel interno. «No tenemos la sensación de conformismo para nada. Tenemos ganas de dar la sorpresa, porque lo sería», añade.

Para la alero la eliminatoria tiene un ‘extra’ de motivación al tener como oponente a un equipo donde ha pasado las últimas cuatro temporadas. Su rendimiento en Vigo fue apreciado, pero no lo suficiente como para darle el rol principal que está teniendo en Cáceres, convertida en la segunda máxima anotadora nacional de la liga. «Me gusta. Me apetece ir allí, donde tengo un montón de amigos. Será bonito para mí», resume, satisfecha de haber evitado al Recoletas Zamora. «Los otros que podían tocarnos me daban más igual. Además, creo que Celta es un equipo que nos viene bien. Hace poco jugamos contra ellas y perdimos por diez puntos, pero estuvimos todo el partido ahí, uno arriba y uno abajo. Fue muy igualado», recuerda.

Más optimismo

Su tiro exterior será importante para obtener o no el éxito. Ahora ella y Kate Andersen han encontrado una aliada más en esa faceta del juego: Stephanie Martínez, autora de siete triples en el último partido ante el Adareva. La hispano-suiza rezuma fe en su misma después de semejante demostración de puntería. «Fue uno de esos días en los que tiras y la pelota entra. Ahora ya puedo ir con más confianza para los ‘playoffs’», señala. Reconoce que le había costado encontrar su papel en el equipo, al que llegó ya iniciada la temporada junto a su hermana Camila, ahora lesionada. «Al principio no pensé que fuese a conseguirlo, pero finalmente lo he logrado. Estoy contenta», dice.

En su opinión, la confianza a nivel interno no pasa a euforia. «El objetivo es ahora estar en la final a cuatro. Pensamos que podemos conseguirlo», aventura. El sistema de competición, a ida y vuelta con la diferencia de puntos contando para pasar la eliminatoria, la lleva a expresar un deseo. «Conseguir diez puntos o más aquí estaría bien, pero ni nos vamos a venir arriba si ganamos ese primer partido y tampoco nos vamos a venir abajo si lo perdemos. Puede pasar cualquier cosa», apostilla.

Celia García y Stephanie Martínez no son las únicas en lanzar un mensaje optimista. La pívot Gedna Capel, una de las revelaciones de la temporada, habla de que las jugadoras están, literalmente, «superemocionadas». «Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Hay que disfrutarlo a tope. Confío mucho en este equipo. Tenemos equipo para ganar aquí y luego defender el resultado que tengamos en Vigo. Es una pista que a lo mejor nos cuesta un poco al principio, pero si nos esforzamos, lo lograremos. Esperamos que esta vez saquemos también el partido en su casa», deseó.