Juanma Barrero, entrenador del Mérida, viene repitiendo desde que ocupa el banquillo emeritense que él se centra en el siguiente partido y nunca mira más allá. Busca soluciones cuando el equipo presenta muchas bajas, como, por ejemplo, la semana pasada ante las ausencias de Bonaque y Erik Ruiz en el eje de la defensa, y tira de meritocracia cuando no tiene apenas bajas, como ocurre para la cita de este sábado, ya que el único futbolista que no viaja a Pontevedra es el lateral izquierdo, David de la Víbora.

Carlos Cinta, por su parte, "viaja y ya veremos". Reconocía el técnico que «está entre algodones. Va a ser incómodo para él si se le vuelve a reproducir» la lumbalgia que lleva arrastrando varias semanas y que en el último partido no le permitió jugar al cien por cien, incluso, tras el pitido final, tuvo que ser ayudado por los fisios del club para retirarse del terreno de juego.

Quien volvió a entrar la semana pasada en convocatoria tras su lesión fue Akito, aunque no llegó a disputar ningún minuto porque «entendíamos que era un partido precipitado para su vuelta».

Así pues, ante tanta disponibilidad de futbolistas, Barrero explicaba que «en general no se quejan, ellos saben que cualquier día los puede poner el loco del entrenador, por eso les digo que hay que entrenar para uno, para que el verde no te deje en evidencia», concluyendo que «en general, entrenamos bastante bien».

Entiende el técnico que «el que no juega está jodido, pero es que los que cambian eso son ellos con el entrenamiento y que estén todo el rato llamando para que yo lo vea y al final, poder meterlos sin tener ninguna duda de su rendimiento, porque a veces va de eso, de no tener ninguna duda, porque a veces metes a un jugador, el rendimiento es malo y dices, sabía que iba a pasar».

Sin once oficial

Como siempre, no dejó entrever ninguna pista de qué once pondrá en liza, aunque dejó abierta la posibilidad de que se mantuviera la pareja de Nacho González y Felipe Alfonso como centrales, argumentando que «al final es rendimiento, si la semana pasada rindieron bien, se va a valorar, no sería lo normal pero no hay mejor prueba que un partido y salió bien”.

Por otro lado, el Mérida ha llegado a un acuerdo con la marca Macron para las dos próximas temporadas en las que vestirá al primer equipo, a la Academia y la sección femenina de la entidad. Desde el club se argumenta que a través de este acuerdo «queremos seguir creciendo y apostamos por una marca de prestigio internacional, especializada en la gestión de clubes de fútbol y que cuenta con experiencia y capacidad contrastada para ofrecer el mejor servicio en tiempo y forma a nuestra entidad”. También informa que están trabajando en los nuevos diseños para las indumentarias así como para tener una mayor variedad de productos oficiales del club, los cuales se podrán adquirir tanto en la tienda oficial como a través de la página web.