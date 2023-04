El entrenador local, Ernesto Sánchez, espera que cambie la dinámica y que el CPC vuelva a la senda del triunfo que ha abandonado en las últimas jornadas. “El equipo llega con ganas de competir. Ya sólo nos quedan cinco partidos, y éste, el primero de ellos, es de vital importancia. Hay muchas ganas en las jugadoras de revertir la situación".

El técnico incide que “el trabajo del último encuentro fue muy bueno contra Dux Logroño y el equipo está con bastantes ganas de volver a la competición y más, en el marco que vamos a jugar como es el Príncipe Felipe”.

Sobre el rival asturiano, apunta en clave positiva sobre sus cualidades: “el Real Oviedo es un equipo que cambió de entrenador recientemente. Tienen resultados muy ajustados, compiten bastante bien, es muy poderoso con el arma ofensiva que tiene, se juega el todo por el todo. Es decir, es un equipo que viene con una única idea que es la de ganar el encuentro y eso lo hace todavía más peligroso si cabe de lo que sería normalmente su situación, el límite”.

Pero él piensa solamente en el desempeño de sus futbolistas, en las que confía para que vuelvan a dar todo. “Ya no hay margen de error, Deberemos aprovechar nuestras ocasiones para poder quedarnos los tres puntos, porque es un equipo que gana en solidez defensiva desde el cambio. Conceden muy poquito y generan bastante ofensivamente, así que prevemos que va a ser un partido muy complicado”, advirtió el técnico cacereño, que previsiblemente tenga la baja de Edna, que se hizo un esguince de rodilla en el último encuentro en casa ante el Dux Logroño.

Mientras, el propio club ha denunciaodo que se ha producido un robo de arena en las instalaciones del nuevo campo de fútbol playa. Ello se pondrá en conocimiento de la Policía y el Ayuntamiento, "pues disponemos de pruebas del mismo y la matrícula del vehículo", dice la entidad en su cuenta de Twitter.

El Granada pierde en casa y el Osasuna gana fuera

Un resultado que conviene y otro que no viene bien. El Cacereño Femenino tiene la oportunidad de sobrepasar al Granada, que este sábado cayó en casa ante uno de los equipos de la zona baja, el Granadilla canario (0-1). Las andaluzas tienen 42 puntos, por 41 las extremeñas. No falló, sin embargo, el Osasuna, vencedor con autoridad en casa del Córdoba (0-3) y se instalan provisionalmente en puesto de ascenso directo con 45 puntos, ya que el líder, el Barcelona B, no cuenta por su condición de filial. El Eibar (tercero) juega este domingo en casa del Rayo.