El Cacereño persigue volver a ser fiable ante un rival directo

El Cacereño juega este domingo en campo de la Gimnástica Segovia (La Albuera, 18.00 horas) con la intención de volver a la senda del triunfo, abandonada en los últimos tres partidos. Será un duelo directo en la pelea por el ‘playoff’ de ascenso, que pretenden ambas formaciones.

El equipo extremeño, que viaja en el día, presentará una única baja: la del defensa central José Martínez por sanción.

«Cada vez queda menos y todo toma mucha más importancia. Y más entre dos equipos que estamos ahí con 45 puntos y que los dos deseamos jugar ‘playoff’», ha apuntado el técnico del CPC, Julio Cobos, en la previa. «Es un partido muy importante para nosotros y también para ellos. Hay que intentar sumar los tres puntos. Va a tener mucha tensión por la importancia que tiene para ambos».

¿Cómo espera el partido el entrenador? «Es un campo grande, amplio, como el nuestro, donde probablemente salgamos muy intensos los dos equipos. Va a haber opciones para los dos porque estamos haciendo muy buena temporada. Sobre todo espero un encuentro muy intenso, de muchos nervios. El que tenga más temple, el que tenga la cabeza más fría, probablemente tenga mucho ganado», ha agregado.

Tras el 2-2 en la primera vuelta, el técnico apunta que ganar el golaverage es clave. «Ello significa que habremos ganado el partido y sumar los tres puntos a falta de cuatro partidos sería un paso muy importante. No definitivo, lógicamente, pero sí muy importante», analiza el de Valdehornillos.

¿Cómo ha sido la semana a nivel mental?, se le ha cuestionado al técnico. que ha intentado restar trascendencia. «Ha habido semanas más complicadas. Te duele no ganar el partido, porque visto después y analizándolo tranquilamente, es un partido en el que nosotros tiramos 16 veces a puerta, el contrario no nos tira, sacamos muchos córner, sí que tuvimos opciones de poder haber hecho algún gol, pero no fuimos capaces de finalizar», ha dicho.

Cobos incide:«en el fondo estamos contentos con el trabajo que se hizo y ese es el camino a seguir, pero no nos dio lo suficiente para ganar. Le hemos hecho ver a los jugadores que no tiene nada que ver este partido con el del Adarve, que no generamos. En este sí se hicieron muchas cosas bien. Nos enfrentamos a un equipo muy poderoso como el Estepona y no lo dejamos que nos hiciese nada en ataque. Hay que mejorar las finalizaciones», resumió.

Gimnástica Segoviana: Pablo Vicente, Hugo Marcos, David Gutiérrez, De Frutos, Sergio Arévalos, Olmedilla, min. 63, Fer Llorente, Acuña, Daniel Plomer, Javi Borrego y Diego Gómez.

Cacereño: Alfonso, Aguado, Relu, Molina, Samu Gomis, Clausí, Telles, Bermu, Samu Manchón, Iván Fernández y David Grande.

Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo (Comité de Madrid).

Estadio: Municipal La Albuera.

Hora: 18.00.