El Cáceres elige sufrir

EL Cáceres Patrimonio de la Humanidad tenía una oportunidad de oro para dar un paso de gigante hacía la permanencia en la cancha de un rival directo, el Juaristi ISB, pero terminó perdiendo (102-97) y ahora le espera un enorme sufrimiento durante las últimas cinco jornadas para sobrevivir en la LEB Oro. Sigue fuera de la zona de descenso, pero ya con un margen mínimo de ventaja respecto al conjunto vasco.

Durante casi 30 minutos parecía que tenía la situación controlada y el objetivo al alcance. Los de Roberto Blanco, sin abrir una renta decisiva, fueron siempre por delante en el marcador, con ventajas que oscilaban entre los 6 y los 11 puntos ante un Juaristi más fallón. Sin embargo, entre el final del tercer cuarto y los últimos 10 minutos, los locales le dieron la vuelta al partido gracias a una gran mejoría defensiva y al acierto de Njie, dejando sin premio a los de Roberto Blanco.

Locales y visitantes se jugaban mucho en el envite de ayer y los dos apostaron de inicio por intentar frenar a su rival. Las defensas se imponían a los ataques y la igualdad era máxima. Nadie conseguía imponer su ley y las idas y venidas eran una constante, tanto, que mediado el primer cuarto el marcador arrojaba un igualado 11-11. Poco a poco el partido había ido ganando en velocidad, con un Cáceres que cada vez se mostraba mas acertado en sus ataques y que, con más de un 80% de acierto en sus lanzamientos conseguía abrir la primera brecha en el electrónico (15-20, minuto 6).

Movía el banquillo el técnico local, pero Juaristi ISB tenía cada vez mas problemas para superar la zona contraria, aunque se mantenía vivo gracias a su acierto en el tiro exterior. Tampoco fallaba desde el exterior Cáceres, que a falta de 1:24 se iba (22-31), una renta que los locales reducían con otro triple al final del cuarto (25-31).

BIEN EN ATAQUE

Los cambios habían surtido efecto en las filas locales y los extremeños sufrían ahora en ataque, aunque dos tiros de tres convertidos de manera consecutiva y una canasta de Vasileiadis permitían a los visitantes ampliar su renta hasta los 10 puntos (29-39). El ritmo era endiablado y nadie bajaba los brazos. Juaristi ISB conseguía apretar de nuevo el marcador y Roberto Blanco paraba el partido (35-39, minuto 13). Borovnjak y el acierto exterior de Vasileiadis daban aire de nuevo a los visitantes, pero una y otra vez hacía la goma el cuadro local.

Los cacereños no aflojaban, aún con problemas para anotar desde la pintura, los triples y los tiros libres, junto a una defensa que se hacía fuerte en la recta final del cuarto, permitían a los visitantes volver a escaparse para abrir la brecha de nuevo por encima de los 10 puntos (44-55, a 2:24 para el descanso). Pero Juaristi tampoco levantaba el pie y una vez mas se acercaba en los últimos compases para dejar la diferencia en seis puntos al descanso (51-57).

La dinámica no cambiaba en los primeros compases del tercer cuarto. Cáceres seguía marcando las diferencias con dos nuevos triples (51-63), mientras que los locales, menos acertados en el lanzamiento exterior, se apoyaban en la velocidad y el acierto de Njie para mantenerse con vida (60-68, a 6:31). El tira y afloja no tenía fin y Blanco pedía un tiempo muerto a 3:20 para el final del tercer cuarto con 69-75 en el marcador. No lo conseguía. Cáceres no llegaba bien a las ayudas y la presión defensiva de los locales cada vez afectaba mas a los suyos, que empezaron a fallar lanzamientos y dieron vida a su rival (71-75). Las rotaciones tampoco acaban de funcionar aunque los extremeños conseguían, al menos, frenar la escalada de Juaristi ISB para llegar al final del cuarto todavía con 6 puntos de renta (74-80).

EL DESENLACE

Las cosas iban de mal a peor. Cáceres perdió fuelle en el cuarto decisivo. Los extremeños se atascaron por completo ante la solidez defensiva de los locales y durante los primeros 6 minutos de juego de este cuarto solo conseguían mover su marcador gracias a un tiro libre de Olaizola.

Mientras, sin prisa pero sin pausa, Juaristi conseguía igualar el partido e incluso ponerse por delante con dos canastas consecutivas de Njie. El base sueco estaba siendo una auténtica pesadilla para los visitantes que, pese a todo, no le perdían la cara al partido. Dos nuevos tiros libres y un triple de Vasileiadis volvían a colocar por delante a los de Blanco (85-86, a 3:31 para el final).

Llegaba entonces una fase de continuas alternancias en el luminoso que se prolongaba hasta el minuto final cuando un 3+1 de Hoover lanzaban a los locales con tres puntos de renta (95-92). Restaba poco tiempo para que los cacereños tratasen de recuperar la iniciativa y Blanco paraba el partido, pero Juaristi ISB supo jugar sus cartas en esa recta final. Los locales tiraron de oficio para no dar vida a su rival y desde la línea de tiros libres acabaron de sentenciar.