Ruth Adams y Amy Griffin, listas para luchar por el ascenso con el Miralvalle

El Hierros Díaz Miralvalle descuenta las horas para iniciar la pelea por el ascenso a la Liga Femenina Challenge, a partir del jueves en Inca. Ruth Adams (Georgetown, Guyana, 1996) y Amy Griffin (Atlanta, Estados Unidos, 1996), dos de las jugadoras más destacas de la plantilla cuentan sus impresiones de su año en Plasencia y cómo esperan la fase de ascenso.

Ruth Adams. Alero del Miralvalle

¿Cómo calificaría su temporada en Miralvalle? ¿Cree que ha sido un buen año?

Ha sido todo lo que esperaba y más. En una escala del 1 al 10, calificaría esta temporada en Miralvalle con un 9,8. No, en realidad con un 10 porque me encantan mis amigos .

¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Plasencia, con los compañeros, con el cuerpo técnico?

El equipo es como mi familia, todo el mundo es muy acogedor. Y cálido. Me encantan estas chicas. La ciudad de Plasencia es como llevar tu pantalón de chándal favorito, es cómoda, cultural y confortable. Definitivamente, ha hecho mi experiencia en un país como España aún más inolvidable.

Antes de empezar, ¿pensaba que podrían ser primeras en la clasificación?

Sí, estaba ilusionada y preparada para que terminásemos primeras. Mi objetivo personal era volver a estar en lo más alto. Aprendí mucho el año pasado cuando llegué a la final y tenía muchas ganas de trabajar duro y animar a todas las que me rodeaban a hacerlo.

¿Cuál es el secreto del éxito de Miralvalle esta temporada?

El secreto del éxito está en el trabajo que realizamos de lunes a viernes de forma constante. Creo que parte de nuestro éxito se debe a que todos somos personas competitivas. Todos los entrenadores, todas los jugadoras, todos nosotros, somos muy apasionados y queremos ganar. Así que de lunes a sábado lo damos todo.

¿Cómo se encuentra el equipo antes de la fase de ascenso?

Creo que llevamos todo el año preparándonos para la fase de ascenso, ha llegado el momento y estamos listas. Creo que estamos en un buen momento. Terminar la temporada regular con una racha de victorias es un buen punto para nosotras. Creo que nos sentimos muy bien entre nosotras, con nuestra defensa, nuestro ataque y nuestros entrenadores.

Sus compañeros dicen que es una gran compañera y que siempre ayuda a todas y les anima. Eso es muy importante para un equipo. Ser una líder.

Así soy yo. Intento aportar mucha energía cuando estoy dentro y fuera de la cancha, e intento ser lo más vocal que puedo porque quiero que mis compañeras sepan que les cubro las espaldas.

Otra jugadora importante esta temporada es Amy Griffin. ¿Se conocían antes de ir a Plasencia?

No, no conocía personalmente a Amy antes de venir a Plasencia, pero jugué contra ella dos veces el año pasado.

Parece que la conoce muy bien. ¿Cómo es como jugadora dentro y fuera de la pista?

Amy es una gran persona dentro y fuera de la pista. Tiene un talento increíble en lo que hace y es muy constante. A las chicas les gusta bromear y decir que es la abuela del grupo, pero en realidad le gusta ser el alma de la fiesta.

¿Cómo es el grupo de rivales al que se enfrentará en la fase de ascenso?

Creo que la competición en la fase de ascenso va a ser buena y divertida. Tengo muchas ganas de enfrentarme a los otros equipos punteros del grupo.

¿Algún pronóstico?

Creo que llegaremos al partido por el campeonato y ganaremos .

¿Un deseo?

Deseo hacer historia para la ciudad de Plasencia y para la familia de Miralvalle ganando un campeonato.

Amy Griffin. Ala-pívot del Miralvalle

¿Cómo calificaría su temporada en Miralvalle ¿ Cree que ha sido un buen año?

Creo que esta temporada ha sido, con diferencia, una gran temporada para el equipo y para mí personalmente. Es la primera vez que juego los playoffs y que tengo la oportunidad de ganarlo todo.

¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Plasencia, con los compañeros, con el cuerpo técnico?

Me encanta todo el mundo. Hay muchas personalidades diferentes en el equipo y todos tenemos buenas relaciones entre nosotros.

Antes de empezar, ¿pensaba que podrían ser primeras en la clasificación?

Estoy muy sorprendida... Pero sabía que estaríamos entre los primeros. Al final estaba muy nerviosa porque íbamos y veníamos con Tirso en la primera posición.

¿Cuál es el secreto del éxito de Miralvalle esta temporada?

Todo empieza en los entrenamientos. Rula y el resto de entrenadores siempre nos preparan cada semana de una manera muy específica para trabajar en las cosas que necesitamos para intentar conseguir la victoria en el siguiente partido.

También ha sido la máxima anotadora de la liga.

Sí, no podría estar en lo más alto si no fuera por mis compañeras de equipo. Mis compañeras me encuentran en el lugar adecuado y mi trabajo es meter el balón en la canasta.

¿Cómo está el equipo antes de la fase de ascenso?

Estamos muy concentradas y preparadas para cualquiera que pise la pista. Vamos a ir partido a partido.

Otra jugadora importante esta temporada es Ruth Adams. ¿Se conocían antes de coincidir en Plasencia?

No, la verdad es que no. Simplemente las dos sabíamos la una de la otra porque ella jugó en el Arxil el año pasado y yo en el Coruña.

Parece que se entienden muy bien. ¿Cómo es como jugadora dentro y fuera de la pista?

Sí, es una jugadora que juega con sus emociones. Le encanta hablar mucho jajaja. Parece que nos entendemos muy bien en la pista y sabemos cuándo hacer el pase correcto.

¿Cómo es el grupo de rivales contra los que jugarán en la fase de ascenso?

Realmente no sé mucho sobre los dos equipos del Grupo B, aparte de que tienen un par de jugadoras que estuvieron en Liga Femenina 1, lo que significa que tienen experiencia de jugar contra algunas de las mejores jugadoras de España. Sé que Unicaja será un partido muy duro porque será la tercera vez que jueguen y lo único que tenemos que recordar para ese partido es box out y rebote.

¿Alguna predicción?

Mi predicción es que ganaremos y ascenderemos a la LF Challenge.

¿Un deseo?

Deseo que podamos adelantar los partidos del campeonato y ganarlo todo.