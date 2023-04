La calculadora humeante del Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha sacado definitivamente la calculadora. La derrota del domingo ante el Juaristi (102-97) ha hecho resucitar los fantasmas del descenso y también abre la puerta a todo tipo de especulaciones para las cinco jornadas que restan. La situación es compleja al máximo, con un buen puñado de equipos implicados en la lucha, aunque, como es obvio, unos en mejor disposición de otros.

Para empezar, la del conjunto que dirige Roberto Blanco es preocupante, pero en absoluto desesperada. Sigue fuera de los tres puestos de descenso, en la decimotercera posición con un balance de 9-20, el mismo que Alimerka Oviedo y Almansa. Justo por detrás, y ya en zona crítica, anda el propio Juaristi (8-21). La luz roja la tienen encendida de verdad los dos últimos, Albacete y Melilla, ligeramente descolgados con 6-23. Quien sí que acaricia de verdad continuar un año más en la LEB Oro es el Ourense (10-19, duodécimo).

¿Qué tiene que hacer el Cáceres? Aparentemente, dos triunfos en estos cinco encuentros le aseguran por completo la permanencia. Quizás baste con uno siempre que el Juaristi, con el ‘average’ particular a favor, no gane dos, con lo que le rebasaría. El calendario que resta a ambos conjuntos es bastante similar. El Cáceres tiene que recibir a Lleida (este viernes a las 20.00 horas), Leyma Coruña y Valladolid (este en la última jornada) y jugar a domicilio frente a Movistar Estudiantes y Melilla. Este último choque, de la penúltima, quizás se produzca ante un oponente ya descendido… o que, por el contrario, esté aferrando a sus últimas posibilidades. No es lo mismo.

Por su parte, a los vascos les aguardan dos choques ahora de máxima dificultad, en pista del Zunder Palencia y en casa frente a San Pablo Burgos. A continuación encararán su cita más ganable, al menos en teoría: de nuevo en Azpeitia contra el Ourense. ¿Habrá ‘sorpasso’ ese día? En todo caso, lo que le restaría al Juaristi en las dos últimas jornadas no sería sencillo: Lleida (casa) y Estudiantes (fuera), lo que podría dar tiempo al Cáceres al rectificar.

Los ‘averages’

Como siempre en este tipo de congestiones en la clasificación, los ‘averages’ particulares son importantes. El Cáceres lo tiene ganado contra Ourense (1-1, +9), Oviedo (2-0, +5), Albacete (2-0, +17) y perdido con Almansa (1-1, -4) y Juaristi (0-2, +31). Todavía debe dilucidarlo contra Melilla, al que superó en el Multiusos (+7). Cualquier empate a victorias en el que esté implicado el equipo de Azpeitia le daña, pero en general puede permitirse cierto optimismo. Aunque, claro, para eso hay que intentar volver a ganar… H