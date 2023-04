Político y entrenador, dos en uno

9.15 horas en la sede de la Federación Extremeña de Fútbol en el cacereño barrio de Pinilla. Con una sana mezcla de inquietud e ilusión, como los niños y padres que esperan al autobús para emprender rumbo a Murcia, Pablo Miguel López Sánchez (Jarandilla de la Vera, 28 de marzo de 1981) está a punto de iniciar otra particular aventura con la selección sub-14 masculina de fútbol sala en Extremadura, de la que es el entrenador.

La singularidad del técnico de cantera, que también es director deportivo de la Federación Extremeña, es que también es político, en concreto diputado de Deportes en la institución en Cáceres, además de concejal del área en su localidad natal. «Cuando empecé de concejal de Deportes en mi pueblo, en el 2007, lo primero que hice fue crear un equipo de fútbol sala, que no había. A partir de ahí, me propuse seguir entrenando ligado a este deporte y a la política». Y ahí sigue el protagonista, feliz.

«Otras personas se hubiesen quitado del deporte y hubieran seguido con la política, pero siempre digo que la política es pasajera y el deporte siempre va a estar ahí», cuenta antes de montarse en el bus. Y es que Pablo López es un enamorado de su deporte. «Es una afición que he tenido desde siempre, sumando casi 13 años entrenando a nivel nacional. Estuve en el Navalmoral FS, después en el Talayuela, en esos dos años pletóricos en Segunda B y también dos años en División de Honor juvenil con el Navalmoral hasta que me llamó la Federación Extremeña, que me propuso llevar la dirección deportiva de fútbol sala, en la que llevo 4 o 5 años».

«Antes de ser entrenador, jugué al fútbol, pero siempre me ha gustado más el fútbol sala”, dice el diputado-entrenador, que empezó como seleccionador alevín, después lo fue tres años del juvenil antes de asumir el mando de la sub-14.

Afirma que «lo mejor para llevarlo bien es la organización para estar en las dos facetas y así lo intento. Estos años me han dado la oportunidad de organizar cosas con la federación desde la diputación, con más cercanía y eso he de agradecerlo. Seré el único político como alto cargo que no ha dejado el deporte y esto es de valorar. En Extremadura tenemos muchas carencias en el deporte y si no estamos apoyando de los dos lados no podremos llegar lejos».

«Soy muy normal entrenando. Cuando hay que enfadarse me enfado, pero no soy de los que lo haga mucho», se autodefine este aún joven político-deportista que acumula 16 años de experiencia en su pueblo. En las próximas elecciones concurrirá como número 2 de la lista del PSOE, su partido.

«Prefiero el fútbol sala porque es más atractivo que el fútbol, que me aburre, sobre todo con las modernidades», asegura sobre su motivación. «Me gusta mucho la táctica y la estrategia, que es lo más dinámico en el fútbol sala», añade en su papel de técnico.

A hacerlo bien

Sobre el papel, el análisis previo es claro: hacer un campeonato digno. «El nivel infantil y el alevín es más bajo y nos ha tocado Andalucía y Castilla La Mancha, que son selecciones muy complicadas. Con competir me vale e intentaremos dar la sorpresa. Ya no somos la perita en dulce de hace unos años. Hemos sido campeones de España con la benjamín», detalla.

«Hay muchos clubs que están trabajando muy bien. Tradicionalmente el Flecha Negra es el mejor benjamín, y otros como el San José o el Cáceres Universidad, que tienen buenas canteras y estructura. No es como antes», apunta Pablo López, quien también pone el acento en que “es importante la formación de los entrenadores, que están trabajando bien desde la federación».

«Agradecer a Juan Carlos Jiménez, con muchos años de experiencia en el nacional A cuando esto no estaba en su auge. Fue uno de los pioneros con el Zorita y está a la cabeza con el Comité de Fútbol Sala. Poco a poco intentaremos estar más arriba», resume a modo de reconocimiento. Y todo, antes de enfilar el largo camino.

Mientras tanto, la selección femenina la dirige Ana Flores y también juega desde este miércoles. Las chicas, no menos felices, quieren apuntar alto también en esta experiencia.