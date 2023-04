Angustia sin fin para el Cáceres

La pesadilla continúa. Cuarta derrota consecutiva del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, esta vez ante un Força Lleida que le sacó de la pista tras el descanso hasta alcanzar un marcador grosero (64-84). Solamente el hecho de que sus principales rivales por evitar el descenso también perdieron mantiene fuera de la zona crítica al conjunto de Roberto Blanco, que volvió a firmar un ejercicio sonrojante. La nota media entre los aceptables primeros 20 minutos y lo que ocurrió después sale demasiado baja.

La temporada que ya amaneció nublada en verano y nadie se salva de esta quema que ya veremos si no deja el Multiusos reducido a cenizas. De momento hay tiempo para rectificar, pero difícilmente se conseguirá si se juega con el mismo espíritu que en la segunda parte, haciendo cada uno la guerra por su cuenta, sin ideas y arrancándose de dentro, si eso es posible, el ADN verdinegro.

Fue un viernes feo. Arrancó con la noticia de la sanción de tres partidos a Kostas Vasileiadis, que empezó ya a cumplir ante Lleida. Y gracias. Amenazar a un árbitro con palabras terribles de reproducir fue considerada infracción leve. El club apelará, pero seguramente, debe darse por contento de poder contar con el alero griego en una hipotética ‘final’, la de la penúltima jornada en Melilla. Entre medias espera un vía crucis ante el Movistar Estudiantes y el Leyma Coruña.

Roberto Blanco no sabe bien qué hacer ya. Buscando seguramente más empuje defensivo, desposeyó de la condición de titular indiscutible a Kevin Bercy y puso a dos ‘cincos’ de inicio, el creciente Sasa Borovnjak y el esforzado Julen Olaizola. No salió mal del todo en ese primer cuarto, caracterizado en principio por un vistoso intercambio de canastas que rápidamente se frenó para que el juego se espesase muchísimo.

El Cáceres no le perdía la cara al choque (15-16, min. 10), aunque echaba de menos algo más de mando por parte de Kenny Hasbrouck, a falta de Vasileiadis. Lysander Bracey se convirtió en inesperado protagonista, pero no pudo evitar que Jaume Lobo le pusiese un poco de ironía a la situación. El ahora escolta del Lleida estaba en el Cáceres la pasada temporada, pero no hubo el más mínimo interés en renovarle y acabó en Barris Nord. Pues nada, tres triples seguidos que sacaron a su actual equipo de un momento de duda y le permitieron coger el suficiente impulso para seguir por delante al descanso (41-44). ¿De verdad que este tío no valía para el Cáceres, el primer equipo que le dio la oportunidad en LEB Oro?

Naufragio total

A esas alturas se veía que a Bercy no le había sentado bien el banquillazo, que Pablo Sánchez no está bien de la rodilla, que Dani Rodríguez no está para más de 15 minutos en esta categoría y que los dos o tres partidazos que se marcó Vaidas Cepukaitis hace poco fueron un jugoso espejismo en plena tundra báltica. Y que Roberto Blanco, con el otro Blanco, el director deportivo Alberto, observándolo todo desde la bocana de vestuarios, estaba más nervioso y gesticulante que nunca cada vez que algo no funcionaba. Mal síntoma, desde luego.

Faltaba lo peor de una película que acabó siendo una ‘snuff movie’. Y encima contra Lleida, el archienemigo de la pasada temporada que sí supo aprovechar la ola buena de haber terminado feliz ese curso.

Ante un equipo experto en autolesionarse y lanzarse contra icebergs en el tercer cuarto, cuando el conjunto de Gerard Encuentra olió la sangre ya no paró. La primera canasta verdinegra del tercer cuarto tardó casi cuatro minutos y no hubo muchas más. Lleida empezó a mover el balón a su gusto y (que en el otro bando tomen nota, por favor) no dejó de defender con máximo rigor por mucho que su ventaja fuese aumentando paulatinamente (52-61).

Lo del último cuarto dio bastante grima, la verdad. Este Cáceres no está para apelar a la heroica de ninguna de las maneras, pero sí para dejar una imagen mucho mejor que la del caos infame que protagonizó ante el silencio y la frustración general. Al menos perdieron Melilla, Oviedo y sobre todo Juaristi, el gran rival en principio. Los aplausos sucedieron a los pitos tras sonar la bocina, abriendo la brecha de un futuro incierto, de consecuencias imprevisibles.