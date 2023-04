«Los árbitros son incorruptibles, son extraordinarios, muy disciplinados»

Ángel María Villar (Bilbao, 1950) despliega una personalidad arrolladora. Cuando entra en el bar de Valencia de Alcántara donde se ha concertado la cita para la entrevista una paisana dice que le conoce, a lo que él responde que le reconoce, pero no le conoce. El que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol entre 1988 y 2017 está en la localidad rayana para dar una charla porque, asegura, le gusta más hablar en los pueblos que en las grandes ciudades. «A las ciudades les sobra casi todo, a los pueblos les falta de todo». No elude casi ninguna pregunta, aunque sí las relativas al ‘caso Negreira’. En ese jardín evita meterse.

¿Cómo es la vida de Ángel María Villar lejos de la Federación? ¿Sigue la actualidad del fútbol o se ha distanciado un poco?

Suelo estar en contacto con lo que se habla de fútbol, suelo estar informado por los medios y eso no quiere decir que esté debidamente informado.

¿Cree que ha cambiado mucho el fútbol, la forma de practicarlo, de encarar los partidos, desde que usted le deba patadas a un balón en el Athletic?

Muchísimo. En mi época a los 32 años éramos viejos [la edad a la que él se retiró]. Ahora te consideran viejo a los 37. Ha cambiado la medicina deportiva, la preparación física, la técnica, la manera de jugar. Ha cambiado todo. ¡A mejor!

¿De qué se siente más orgulloso en su etapa al frente de la Federación Española de Fútbol?

De estar y de los resultados deportivos. Hemos sido campeones del mundo, de Europa, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, medalla de plata en Sídney, clasificarnos para la fase final del campeonato del mundo de fútbol femenino, ser campeón del mundo de fútbol sala dos veces, ser campeón del mundo de juveniles en Nigeria en 1999. Todos los resultados deportivos, pero hay otras cosas que también me han satisfecho, como cambiar la estructura federativa, sentirme querido por muchas personas del mundo del fútbol, incrementar las licencias de clubs, de jugadores, de árbitros, de entrenadores; ejercitar acciones sociales… Un montón de cosas.

¿Y qué es lo que no haría si pudiera volver para atrás?

Haría lo mismo que hice en su momento: no salir a los medios de comunicación todos los días.

¿Se siente maltratado por el fútbol español?

Me siento maravillosamente tratado. Y prueba de ello es que hoy estoy aquí.

Ya ha dicho que no opina del ‘caso Negreira’, judicializado en este momento. Pero, ¿qué explicación se puede dar a que el Barcelona pagara casi 8 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros?

No comento nada de lo vinculado con el caso Negreira.

¿Quién puede quedar más manchado por el ‘caso Negreira’, el Barça o el arbitraje español?

Ya le he dicho que no voy a contestar.

¿La parecen convincentes las explicaciones que Laporta dio el lunes pasado?

No voy a decir nada.

¿Se puede dudar de la honradez de los árbitros, antes y ahora?

A eso sí le voy a contestar. Los árbitros son una gente muy preparada. Son incorruptibles. La mayoría tienen otra profesión, tienen un alto nivel. Son extraordinarios. Son tremendamente disciplinados. Pero parece ser que aquí todos los problemas que tiene el arbitraje (la calumnia, la injuria, el insulto), que son varios, se arreglan constituyendo una sociedad autónoma y esa es la solución a todos los problemas. Pues no. Y además, no es correcto. La inmensa mayoría de las asociaciones que están en la FIFA no tienen ese modelo. Además, ¿se les ha consultado a los árbitros? En el fútbol español se consulta a todos menos a los árbitros, que son los afectados en este caso.

¿Amigo o enemigo del VAR?

Al principio dije que no, pero ahora estoy en duda. No me deja festejar el gol con plena alegría.

--¿Y de la Superliga que pretenden poner en marcha algunos clubs?

Una cosa de ricos.

¿Qué le pareció la Selección Española en el Mundial de Qatar?

Estuvo como las demás, ni mejor ni peor.

¿Y el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente?

Le nombre yo en las categorías inferiores. Le deseo muchísima suerte.

¿Qué le parece el formato de la Supercopa?

No me gusta jugar fuera de España.

--¿Y el actual formato de la Copa del Rey?

Ya lo tuvimos. Lo que pasa es que los club me solicitaban que había que cambiarlo porque les eliminaban cuando era a solo un partido. Por eso no estaban de acuerdo y les hice caso. El formato actual ya estuvo, más o menos.

--¿Aún piensa en cosas que pudieran mejorar el fútbol español?

Sí, claro. Ser otra vez campeones del mundo y de Europa y ser campeones femeninos y de fútbol sala.

¿Qué quitaría del fútbol actual?

Lo que quité en mi época de presidente: no ser protagonista todos los días en los medios de comunicación.

¿Qué opina de los presidentes de la Federación, Luis Rubiales, y la Liga, Javier Tebas?

Lo que yo conozco es la federación y es un puesto muy difícil, muy criticado. Hay que tener un gran aguante. Y al de la liga, si lo han elegido, por algo será. Yo no compaginé con él en las ideas. No tengo más que decir.

Extremadura es, además de La Rioja, la única comunidad sin presencia en el fútbol profesional. Además, su presencia histórica ahí ha sido siempre muy reducida. ¿Por qué cree que sucede esto?

No lo sé. Lo que sí sé es que conmigo estuvieron, en La Rioja y en Extremadura.

¿Qué le parece la reestructuración que se hizo de la antigua Segunda B partiéndola en dos categorías, Primera y Segunda Federación?

Tengo una opinión muy sencilla: yo quiero saber cómo está estructurado el fútbol español. Antes sabía cómo era, ahora es complicado.