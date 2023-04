El Extremadura Arroyo se despide la fase de ascenso a las primera de cambio, tras sendas derrotas cedidas ante el Barça CVB y el Melilla Sport Capital, ambas por 3-0, aunque con partidos mucho más igualados de lo que parecen indicar esos tanteos.

Desde el momento de conocerse el resultado del sorteo ya se intuía un grupo dificilísimo, junto a los dos primeros clasificados de los grupos ‘B’ y ‘C’ de la liga regular. Y así fue.

En el primer encuentro, el conjunto que entrena Flavia Lima perdió ante el cuadro culé por 20-25, 30-32 y 18-25, en un enfrentamiento que se decidió en el final del segundo set, cuando la formación extremeña dispuso de hasta tres pelotas de set (25-24, 27-26 y 29-28), que no supo aprovechar.

En el tercer juego, la escuadra de Arroyo de la Luz no fue capaz de seguir el ritmo de juego de su adversario, y con varios cambios en cancha, sin duda para guardar fuerzas para el decisivo choque de horas más tarde, cedió por un claro 18-25.

El choque ante el Melilla Sport Club resultó sumamente igualado en el primer set (25-23), guion que pareció continuar en la segunda manga (9-9,12-12, 14-14).

Incluso el conjunto cacereño pareció escaparse en el marcador (14-17), pero un parcial de 0-8 (22-17), dinamitó de golpe la fe en la victoria de un equipo concienciado para lograr algo grande en esta fase de ascenso disputada en Tenerife.

No obstante, esta eliminación no empaña, ni mucho menos, una brillante temporada, con una primera vuelta perfecta, en la que las jugadoras de Lima sumaron once victorias en otros tantos partidos.