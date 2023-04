Sí, se puede. El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se ve muy capaz de darle la vuelta a su eliminatoria de cuartos de final ante el Celta Zorka Recalvi y plantarse en la final a cuatro por el ascenso a la Liga Femenina Challenge. El mensaje es cristalino de cara al choque de este sábado a las 18.30 horas en Vigo: remontar cuatro puntos no es difícil cuando hay 40 minutos por delante.

El 53-57 de hace una semana fue en principio un varapalo porque se produjo en el Multiusos en el mejor ambiente de la temporada, pero, bien visto, no fue tan malo. Por momentos hubo peligro de que la diferencia se disparase por encima de la decena, pero una mejora defensiva en la recta final facilitó que el Celta esté a tiro de piedra en un hipotético desenlace apretado. Pero para llegar a ello habrá que ser mucho más consistentes en aspectos tan fundamentales como el rebote y las pérdidas.

Dio cierta impresión aquel día que el Al-Qázeres llegó algo justo de gasolina. No es raro en este momento de la temporada, sobre todo en un equipo que ha batallado desde el verano con una rotación limitada por las lesiones. Será así hasta el último día --si es que no se levanta la eliminatoria-- porque para visitar al Celta no se podrá contar con la base titular, la eslovaca Radka Stasova. Ha arrastrado una lesión de la que no se han ofrecido demasiados detalles, pero que no parecía grave. Sin embargo, ha alegado que sigue sufriendo dolores y que, si acaso, su regreso se produciría en la hipotética final a cuatro... que sería también en Vigo.

SUSPICACIA

Aunque no lo ha expresado a nivel institucional, esto último ha generado cierta desconfianza en el Al-Qázeres por aspectos arbitrales. ¿Conviene a la organización que el anfitrión esté en la cita? La pregunta va a estar en el aire cada vez que se tome una decisión dudosa, algo muy habitual en el baloncesto. «Lo que tenemos es un poco de sorpresa, de estupefacción. No creo que a Celta le sume esto mucho tampoco. Entramos en la picaresca de que cualquier cosa que pase en el partido se mire con lupa. A lo mejor los tiempos no son los mejores, pero a nuestras jugadoras incluso algo más de ganas por ir al pabellón donde luego se va a jugar la final a cuatro», comentó Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres, antes de viajar a Galicia. «Si creyera que nos la van a liar, ni me montaba en el autobús», sentenció.

Y es que su argumento fue que «vamos con toda la ilusión» porque «sabíamos que todo se iba a resolver en Vigo. El Celta ya nos hizo un partido muy duro en la ida, controlado el rebote y haciendo muchos más tiros. También tendrá el apoyo de su público. En nuestro caso, vamos con mucha motivación y poca presión interna, con la idea de intentar dar la sorpresa». Reiteró que se está en el descanso de un partido que dura 80 minutos. «Tengo la impresión de que vamos a disfrutar de una oportunidad», aventuró.

Sánchez puso énfasis en corregir el hecho de que en el primer partido el Celta Zorka Recalvi lanzase 18 veces más a canasta que su equipo fruto de su dominio en el rebote y de varias pérdidas evitables de las cacereñas.

El resto de eliminatorias tampoco están decantadas. Quien más allanado tiene el camino es el Recoletas Zamora ante el Oses Construcción Ardoi (59-67). Curiosamente, en el Paterna-Joventut se repitió el resultado de Cáceres (53-57). El único que ganó como local fue el Estepona frente a Alcobendas (67-62).