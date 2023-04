El Cáceres Universidad tiene que esperar para asegurarse el ‘playoff’

El Cáceres Universidad tendrá que soportar un poco más de tensión. Su empate ante el Móstoles (4-4) y la posterior victoria del Tres Cantos contra el Distribución Moral (4-8) hacen que el conjunto extremeño no asegure de forma matemática su presencia en el playoff de ascenso. Sin embargo, sus cinco puntos de ventaja sobre el Tres Cantos (quinto) cuando solo quedan por jugarse dos jornadas (seis puntos), hacen que salvo debacle mayúscula el conjunto de Tony Gómez esté en esa fase para subir.

El partido empezó muy de cara para el Cáceres Universidad. Apenas se había jugado un minuto cuando Tato abría el marcador. Apa marcó en el 10, aunque en ese mismo minuto llegó el primer tanto del Móstoles, que tuvo un espectacular final de la primera parte en el que consiguió otros tres goles más para irse a los vestuarios mandando 4-2 en el electrónico.

La segunda parte fue de inicio un querer y no poder del Cáceres, que chocaba una y otra vez con el muro impuesto por el Móstoles, que con ese resultado se acercaba a los extremeños y les presionaba por la tercera plaza (la distancia entre unos y otros es ahora de 4 puntos). No fue hasta la recta final del encuentro (minutos 37 y 37) cuando llegaron los otros dos goles del conjunto universitario, ambos de Tato, que servían para sumar un punto y, a pesar de no ser matemático, dar un paso casi definitivo hacia el playoff, que puede certificar la próxima jornada.

También jugó este sábado el Jerez Fútbol. El conjunto templario, matemáticamente descendido, se impuso 5-3 al Bargas. Francisco José Calvo, José Manuel (2), Juan Telilla y Javi Zahinos marcaron los goles del equipo jerezano.

Perdió el Grupo López Bolaños en su visita al Cobisa (4-2). Fede hizo los dos goles del equipo de Fuente del Maestre. El próximo viernes recibirán al Soliss F.S. Talavera en su último partido como local de la temporada.

Para este domingo queda el partido del Bambatám Rena, que a partir de las 12.30 horas se enfrenta al Simancas.