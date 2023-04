«Creer», la consigna de Roberto Blanco para el Cáceres

«Creer». «Hay que creer». Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, cree. Dolió en el conjunto verdinegro la derrota del viernes ante el Lleida (64-84), aunque puede que más por las formas que por el fondo. El equipo estuvo bien en la primera parte, pero se desvaneció tras el paso por los vestuarios y su situación en la clasificación sigue siendo extrema. Pero el mensaje del preparador placentino fue el de seguir manteniendo la confianza en este equipo.

«Creer, creer, creer». No paró de repetirlo durante su comparecencia posterior al encuentro. «Lo podemos hacer estoy convencido», decía el técnico. Se preguntaba incluso que «por qué no podemos ganar en Madrid». El Cáceres visita el próximo domingo (18.30 horas) al Estudiantes, un partido en el que tampoco podrá estar Kostas Vasileiadis. El griego ha sido sancionado con tres partidos por amenazas a un árbitro. Ante el Lleida cumplió el primero y también se perderá los partidos ante Estudiantes y Coruña si no hay rebaja de su pena. «Su ausencia se nota», reconocía Blanco, «es una vía de anotación importante».

«Hay que desbloquearse, no podemos ir de derrotados», añadía, abundando en esa idea de confiar en el equipo. «No podemos ir de derrotados. Esta situación ya la he vivido en alguna ocasión, una situación en la que lo difícil es levantar la cabeza. Hay que desbloquearse, seguir compitiendo, seguir creyendo, confiar en el trabajo diario, ser positivo a la hora de afrontar los retos. Son difíciles, duros, pero hay que creer que se puede hacer. Lo vamos a dar todo por seguir en la LEB Oro».

Del partido ante Lleida el técnico explicaba que había visto un equipo «súper bloqueado cuando se nos han ido a 8 o 9 puntos». Hablaba también de «falta de agresividad y de intensidad, el equipo tiene que apretar más, ser más duro, más constante». Y como él cree, lo dejó claro, está seguro de que el equipo lo puede conseguir. Por muy difícil que sean los retos que tiene por delante en las cuatro jornadas que le quedan a la liga regular.