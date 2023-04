El Mérida se propone divertir a los suyos en esta recta final

El Mérida está en un gran momento de forma y busca igualar la mejor racha del campeonato consiguiendo su tercera victoria consecutiva. De esta forma pretende divertir y, por ende, conseguir enganchar a la afición. Quizá no ya para lo que queda de campeonato, que son tres encuentros en casa, pero sí para la próxima campaña, después de una temporada en la que la sensación general del entorno es que la categoría es más atractiva que la antigua Segunda B y, con el equipo asentado, quizá se pueda empezar a mirar hacia arriba.

Lo cierto es que, actualmente, el cuadro de Juanma Barrero ha conseguido, por méritos propios, ilusionarse con metas superiores a la propia salvación. Antes de empezar la jornada, los emeritenses estaban a tres puntos del Córdoba (con un partido menos) que marca el último puesto de Copa. Además, sabe que el Unionistas ha ganado y que el Celta B ha empatado, por lo que, en caso de victoria ante la Cultural Leonesa (estadio Romano, 12.00 horas), podría acercarse a cinco puntos del playoff de ascenso. En resumen, a los de Juanma les queda disfrutar de estas últimas jornadas, tanto a nivel colectivo, para conseguir un hito para el club, como a nivel individual, para dar un salto en la carrera particular de cada uno.

De cara a este partido, la única baja local es la de De la Víbora, por lo que el técnico podría repetir el mismo once que la semana pasada, si acaso con la entrada de Carlos Cinta por Chuma en punta, si la espalda del delantero emeritense lo permite.

Enfrente estará una Cultural Leonesa diseñada para pelear por subir y que va a acabar en tierra de nadie. A pesar de esto, Barrero lo define como un equipo que «ha pasado una mala racha y creo que se está recomponiendo. Está hecho con buenos jugadores, que en el juego asociativo tienen su peligro, con delanteros en una buena racha. En las dos áreas es peligroso».

Buena entrada

No estarán disponibles ni Kawaya ni Kevin Presa por parte de los visitantes ,que llevan tres empates, una derrota y una victoria en los últimos cinco partidos. Edu Docampono, técnico leonés, define al Mérida como un equipo que «me gusta muchísimo, que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es un equipo muy trabajado. El cuerpo técnico está haciendo un trabajo formidable con individualidades que te pueden amargar el día».

Se espera que haya un gran ambiente por la campaña lanzada por el club con los más pequeños. Ante esta tesitura, Barrero afirma que a la afición «más que pedirles lo que nosotros tenemos que hacer es generarles la ilusión de que vean un buen espectáculo, se diviertan y se enganchen al equipo. No me gusta pedir, me gusta más ofrecer y que la gente se enganche». Además, defiende que «este año nos estamos divirtiendo mucho».