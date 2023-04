El Coria ya asoma la cabeza

Una oda al entretenimiento. Eso es lo que Villanovense y Coria protagonizaron en un choque que acabó del lado cauriense pero que tuvo absolutamente de todo. Emoción, goles, tensión y una pizca de fortuna para el equipo que se acabó llevando el triunfo. Un Coria que no ganaba desde hacía 11 jornadas pero que tras imponerse 2-3 al Villanovense sale del descenso en la que también es la primera victoria de Diego Merino al frente del banquillo de La Isla.

Aún así, el Coria hace bien en encomendarse a cuantas divinidades considere a tenor de lo que sucedido en Villanueva de la Serena ante un Villanovense que decidió que era el mejor momento para pegarse un tiro en el pie. Todo en una primera parte que tuvo de todo: fortuna, fallos groseros de cara a puerta del Villanovense y acierto en línea de gol para los de Diego Merino. Y eso que empezó bien el partido para los serones, que en el primer cuarto de hora encadenaron varias ocasiones claras de gol que no llegaron a concretar. Primero avisó Javi Pérez con un golpeo desde el borde del área que taponó bien la defensa. Luego lo intentó Samu Hurtado tras una buena carrera por banda de Guille Perero, cuyo centro llegó al lateral serón, que no llegó a concretar bien dentro del área con un golpeo claro.

Dos llegadas con las que avisaron los de José González ‘Gus’ de que el Coria iba a tener que sudar de lo lindo para sacar algo positivo. O al menos eso es lo que se deducía de las ocasiones falladas por los locales. De hecho, encadenaron dos ocasiones clamorosas en las botas de Ohemeng y Farrell, pero el acierto brilló por su ausencia. Y como el Villanovense no estaba por la labor de abrir el marcador en el área rival lo hizo en la propia. Fue en un centro lateral de Sergio Gómez que introdujo en su propia portería Tala para fortuna de un Coria que no habría merodeado tan siquiera la portería de Lázaro. Así, 0-1 a favor casi sin quererlo. Pero todo se les puso más de cara cuando apenas unos minutos después Isma Cerro agarró el balón, caracoleó dentro del área y aprovechó el noqueo del rival para poner tierra de por medio con el segundo gol. No sin antes un par de ocasiones de peligro de Ohemeng, que seguía negado de cara a puerta.

Tierra de por medio

El segundo gol no sentó bien al Villanovense, que se quedó con uno menos por expulsión de Samu Hurtado al revolverse infantilmente con Santi Duque.

El inicio de la segunda parte hacía presagiar todavía un partido abierto a pesar de lo favorable en el marcador para los visitantes, que además jugaron con uno más durante más de una hora de encuentro. Sin embargo, Gus dio entrada a Sillero en ataque para dar un poco más de mordiente a su equipo. Y lo consiguió. Nada más comenzar Mario González hacía el 1-2 con un buen gol desde la frontal para despertar los fantasmas del pasado en el Coria. Con las piernas temblando, Guille Perero y Sillero rondaron el empate, sobre todo el andaluz con un gol de cabeza anulado por un posible fuera de juego.

Pero fue ahí cuando la superioridad numérica hizo mella e Isma Cerro, en una muy buena contra de los de Diego Merino, cabeceó un gran centro para poner el 1-3 a priori definitivo.

Nada más lejos de la realidad, porque los serones se volvieron a meter de nuevo en el partido con constantes llegadas ante la portería de un Diego Mirón que se mostró muy seguro bajo palos durante todo el partido. Si bien, el árbitro pitó penalti tras una ocasión manifiesta de gol del Villanovense y Sillero, desde los once metros, terminó de meter a su equipo en el partido.

Sin fuerzas

El 2-3 hacía pensar que quizás no estaba todo dicho aún y que el Coria iba a tener que sufrir para sacar los tres puntos de Villanueva de la Serena. Lo cierto es que no sufrió demasiado hasta el final, más allá de la necesidad imperiosa de tener que sumar los tres puntos y de algún acercamiento sin mucho peligro de un Villanovense que acusó el esfuerzo. Los serones se mantienen en posición de ’playoff’ a falta de tres jornadas para el final.