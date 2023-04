Casi Adrián Álvaro y Marta Jiménez se proclamaron campeones de Extremadura de Triatlón Cross al imponerse en la primera edición del Puerta de Monfragüe.

Los casi 100 deportistas que acudieron a la cita afrontaron un recorrido exigente bajo la atenta mirada de Iñaki Arena, actual seleccionador nacional de triatlón, y Nuria Flores, consejera de Deportes de la Junta de Extremadura.

En la categoría masculina desde el primer momento Adrián Álvaro, del Club Triatlón Diablillos de Rivas y miembro del grupo de tecnificación nacional de Cáceres, se ponía en cabeza y salía el primer del agua, seguido muy de cerca de Pablo Bernad (Stadium Casablanca Mapei).

A pesar de la dureza del recorrido de ciclismo, con rampas que seleccionaron la carrera en gran medida, Álvaro lograba mantener la diferencia sobre su principal perseguidor en la segunda transición.

Bernad se empleó a fondo en el segmento de carrera a pie pero no fue suficiente y Adriánconsiguió la victoria y proclamarse campeón de Extremadura dcon una marca de 54 minutos y 45 segundos. El podio masculino lo completaron Bernad y Jaime Menéndez.

Ya en la categoría femenina era Iratxe Arenal quien lograría ponerse en cabeza en el segmento de ciclismo, con una amplia ventaja sobre Marta Jiménez (Capex Triatlón), que llegaba en segunda posición a la primera posición.

Sin embargo en el segmento de ciclismo Marta Jiménez fue más rápida y no solo atrapó a IratxeArenal sino que la sobrepasó en las duras cuestas junto al Castillo de Mirabel y encaró la segunda transición en cabeza. No contenta con ello se empleó a fondo y no solo mantuvo la diferencia sino que la amplió un poco para proclamarse campeona con un registro de 1:06:23. Segunda y tercera fueron Iratxe Arenal y Laura Durán.

La primera edición del Triatlón Cross Mirabel Puerta de Monfragüe estuvo organizada por la Federación Extremeña de Triatlón, que contó con la colaboración del ayuntamiento de Mirabel y la Junta.