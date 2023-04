Empate para un Diocesano que no se rinde

No baja los brazos el Diocesano, aunque el empate en casa de este domingo ante la Gimnástica Segoviana (1-1) es una gran piedra en el camino porque el tiempo, las jornadas, se acaba. Pero no deja de creer el conjunto colegial, que sacó un punto de un partido que se le puso cuesta arriba cuando mejor estaba y que al final no remató por esa falta de acierto que está siendo su calvario durante toda la temporada.

Sale del farolillo rojo el Dioce. Y eso es ya señal de que no lo está haciendo del todo mal en las últimas semanas cuando no hace mucho estaba descartado para cualquier pelea. Pero el margen es tan escaso y los puntos en juego ya tan pocos, que los cuatro puntos que separan a los extremeños de la zona de permanencia pueden ser como un inmenso océano que se intenta cruzar en una barquita hinchable.

Salió nervioso el Diocesano. Verse de nuevo con opciones hizo que las piernas de los jugadores colegiales temblaran. Aunque el primer aviso fue suyo, un balón colgado al área a los dos minutos de juego que Rayco no acertó a rematar.

El juego se enredó en el centro del campo en una tensión permanente en la que parecía que iba a pasar algo, pero nunca sucedía nada. Estaba mejor la Gimnástica, pero Jorge Jiménez, que había sustituido una vez más a Miguel Cordero en la portería, apenas tenía trabajo. Tampoco Pagola en el otro lado del terreno de juego.

Un nuevo aviso del Dioce lo dio Juanjo Chavalés. El de Torreorgaz es todo pundonor, todo garra, todo lucha. Roza el diez en cada partido que juega. También este. En el 20 se fabricó una ocasión para acabar disparando algo desde el pico del área.

El primer aviso de la Sego fue un inocente disparo de Borrego que Jiménez sacó cuando se colaba por la escuadra en el 25. Tres después, penalti a favor de los colegiales cuando Manu derribaba a un Borrego que se introducía con peligro en el área. La pena máxima, un disparo potente y a media altura de Acuña, lo detuvo con un paradón el guardameta colegial.

Eso dio alas al Dioce, que estrelló un balón en el larguero tras un extraño cabezazo de Rayco superada la media hora de juego.

Mejor juego colegial

Los 15 minutos de asueto dieron para cambiar el partido. El Dioce, timorato en la primera parte, espantó sus fantasmas y dio un paso al frente. Aunque dominaba, seguía acusando la falta de pólvora. Cumplida la hora de partido, Adolfo Senso apostó por meter a Javi Bernal y mantener a Rayco. Es decir, jugar con dos puntas.

Pero, cosas del fútbol, lo que llegó fue el gol visitante. Falta más que dudosa en el centro del campo, balón colgado al corazón del área y fallo defensivo. Todo junto se convirtió en el gol de Acuña, de cabeza, siendo él uno de los ‘bajitos’ de su equipo (0-1, minuto 64).

El tanto descolocó a los colegiales, aunque no dejaron de atacar. Rayco obligó en el 69 a lucirse a Pagola, que volvió a estar sensacional para frenar a Bernal en el 78. Sin embargo, fue el meta visitante el que hizo que el partido diera un giro radical cuando en el 87 salió con demasiado ímpetu para frenar una internada de Pliego. Lo derribó. Penalti y amarilla, la segunda, por lo que dejaba a su equipo con uno menos sin la posibilidad ya de hacer cambios. En el barrullo con el árbitro Arribas vio dos amarillas seguidas. A los vestuarios. Su equipo se quedaba con 9 y un portero improvisado, De la Mata, que aunque acertó el lado por el que Pliego lanzó la pena máxima, no llegó (1-1, min. 90).

Los cinco minutos de añadido (pocos para lo que se había perdido) fueron un querer y no poder de los cacereños, que, aunque sí remataron, un cabezazo alto de Sahuquillo en el 90, ni tan siquiera pudieron poner a prueba al ‘portero’ De la Mata.