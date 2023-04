Empate raquítico para Cacereño y Don Benito

El Cacereño y el Don Benito no salieron bien parados de uno de los dos derbis de la jornada en la Segunda Federación. El justo 0-0 final no puede contentar ni a unos ni a otros. Al decano extremeño porque aspira a meterse entre los mejores y no ganar en casa es un palmario paso atrás y a los calabazones porque tienen necesidad de sumar de tres en tres en su pelea por no bajar y por jugar en superioridad numérica los últimos 25 minutos del duelo.

Julio Cobos no tenía a Relu e Iván Fernández, en ambos casos por sanción, y Manolo Martínez, técnico visitante, se había dejado en el banquillo al goleador, Borja Domingo, últimamente con la pólvora mojada tras una excepcional irrupción anotadora en el mercado de invierno. También tenía varias bajas notables y con futbolistas mermados y que obligatoriamente tenía que incluir en su once inicial, como era el caso del jerarca Trinidad.

Estuvo globalmente intenso el duelo, aunque escaso en términos de calidad. Sonó el pitido del árbitro antes de que Solano marcara un tanto en teórico (que no práctico) fuera de juego. Esta circunstancia pudo macar el choque. No se había llegado al décimo minuto. Era la primera opción seria del CPC, bien maniatado por su rival, un muro atrás, aunque al Don Benito no debería contentarle una triste igualada, con el agua al cuello como se encuentra.

La línea de cinco defensas volvía a hacérsele bola en el Príncipe Felipe al Cacereño, aunque no se puede decir que no se crearan posibilidades de gol, en esta ocasión numéricamente más abundantes que en anteriores citas. El propio 9 local lanzó un obús para lucimiento evidente del siempre espectacular Sebas Gil (qué porterazo fue, es y será) en el minuto 20.

Monopolizó desde entonces el balón el decano, pero con muy poca verticalidad hasta los últimos minutos del primer acto, en los que se acercó al gol. La tuvo, muy nítida, Traoré, a servicio perfecto de Samu Manchón. Casi a continuación, Sebas Gil volvió a ejercer de héroe desviando el remate lejano de Alex Telles.

Segunda parte

Todo se pudo dar la vuelta a la vuelta del asueto. El Don Benito la tuvo en el pie de Adri Revilla en el inicio del segundo acto. Fue en una contra de manual no bien ejecutada en el momento supremo.

El partido parecía abierto desde entonces. El equipo calabazón, que parecía que quería haber planteado un encuentro largo, se desperezó. No lo servía el empate, que en otra coyuntura sería un muy notable resultado. Su plan estaba saliendo.

Entró Garci por un en esta ocasión inoperante Sanchidrián para dar frescura al ataque local.

Y llegó el momento clave del encuentro. A la contra, Santana estuvo cerca del 0-1, pero no lo consiguió en la suerte final. Sin embargo, en la antesala Traoré recibió la segunda tarjeta amarilla, que se transformó en roja por doble amonestación. Empezaba un nuevo encuentro en el minuto 68. Ya no había excusas para los de Manolo Martínez, que tendrían mucho más que perder que el CPC.

El partido aumentó en decibelios porque se trasladó a la grada, parte de la cual se perdió en piques estériles, alguno alimentado por gestos innecesarios de jugadores visitantes. El Cacereño atacó sin cabeza en el periodo final, pero mostró más ambición que el Don Benito, que necesitaba más los puntos que el decano, pero que no porfió realmente por ganar. En realidad, puede que su propio entrenador tuviera razón: quizá le fallaran las fuerzas, más que su propia convicción. El equipo rojiblanco sigue en las catacumbas, aunque con opciones de salvar algo por lo que nadie hubiera apostado en enero. Mientras, al Cacereño, en realidad, le quitaba presión el empate que cedía al Gimnástica Segoviana a apenas cinco kilómetros de allí, en Pinilla, ante el Diocesano (1-1).

De todas formas, la ley inexorable del fútbol jamás hubiera dado su plácet a un triste empate de un aspirante a todo ante uno de los equipos de menos rango de la categoría, que sobrevive por puro orgullo, pero que también perdió una oportunidad pintiparada de dar un paso firme adelante. Aquí el que no se conforma es porque no quiere, pero argumentos, haberlos, haylos.