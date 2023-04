El Montijo no sale del bloqueo y pierde con el Atlético Paso

La alerta roja no para de sonar en el Montijo. El conjunto rojinegro no es capaz de salir de la espiral negativa en la que se ha metido y que este domingo le llevó a encajar su quinta derrota consecutiva ante el Atlético Paso (2-0) en lo que era un duelo directo por escaparse de la zona de peligro. El conjunto canario lo consigue. Pero no el extremeño, que se queda al borde del precipicio con 35 puntos, solo uno más que el primer equipo en descenso. Y el final de temporada de los montijanos es de aúpa con tres derbis seguidos: Villanovense, Cacereño (ambos en playoff) y Diocesano.

Se puso muy pronto por delante en el marcador el Atlético Paso, con un gol de Aridane, atento a un rechace dentro del área. Era el minuto 9. A partir de ahí, los extremeños se adueñaron del balón y empezaron a meterse en campo contrario, generando algunas ocasiones de peligro, la mayoría de ellas fruto de la estrategia.

Poco después de encajar, Marvin, de cabeza tras una falta lateral, estuvo cerca de poder lograr la igualada para el Montijo. Le costaba a la escuadra de Manolo Sanlúcar meterse en campo contrario, algún desplazamiento en largo o la estrategia era la forma en lo que lo intentaban con rápidas transiciones, pero que finalizaban sin nada importante para sus intereses. De esas se puede destacar un disparo cruzado de Alberto Oca, que se marchó fuera por muy poco.

Daba la sensación el equipo de Juan Marrero de poder empatar en cualquier momento. Esa presencia en la mitad del campo contrario era lo que trasmitía. Además, alguna ocasión muy clara lo refrendaba. Un centro desde la derecha de Keita y desviado por Kellyan le cayó a Cristo en el segundo palo, pero con toda la puerta para él, lo tiró fuera. Ahí estuvo la mejor de lo montijanos para igualar la contienda.

El segundo tiempo

A poco del inicio de la segunda fase, un duro golpe para el Montijo. Una internada por la banda izquierda de Alberto Oca y posterior centro al área acabó dentro de las mallas de la meta defendida por Ángel Bernabé. Fue una desafortunada acción de Madrigal, que en su intento de despejar la pelota la metió en su portería.

Esa circunstancia hizo que la moral extremeña se fuera abajo y a partir de ese momento le costó mucho más acercarse al marco local, a pesar de que su técnico introdujo modificaciones ofensivas, con jugadores que pudieran ganar en el juego aéreo los balones que iban a llegar a esa zona.

A su vez se abrió el juego, lo que le permitía a los canarios aparecer con más comodidad que hasta ese momento. En las botas de Borja Martín y Dauda estuvo la posibilidad de ampliar las distancias, en dos acciones personales, en las que no tuvieron fortuna para anotar.

Pero no dio para más el partido con triunfo final del Atlético Paso, que tiene muy cerca el objetivo de continuar una campaña más en la Segunda Federación. Algo por lo que deberá seguir peleando el Montijo en lo que resta de temporada. Duro final espera.