El piloto extremeño Mario Moreno terminó decimonoveno en la clasificación general de la categoría de Élite-MX2 disputada en Bellpuig (Lleida) dentro del Campeonato de España de motocross. En la primera manga fue decimocuarto, pero en la segunda tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Víctor Alonso ha sido el que mejor ha salido en la primera manga del día pero, antes de que terminara la vuelta 1, Gerard Congost lo ha pasado para liderar hasta el final. Así, Víctor se ha quedado segundo y Adrià Monné, que ganó ayer la manga de clasificación con mucha autoridad, tercero. El que no ha podido salir a carrera ha sido Samuel Nilsson que después del warm up ha tenido problemas con la moto y no ha participado en la primera manga.

Los últimos compases han sido muy emocionantes ya que Adrià se ha acercado a Víctor para tratar de arrebatarle la P2 algo que ha conseguido. Pero no contento con ello, ha llegado hasta los dominios de Congost y, aunque no ha podido superarlo, han cruzado la meta muy juntos. Finalmente, Gerard se ha hecho con la victoria, Adrià ha terminado segundo y Víctor tercero.

En la segunda manga el de Gas-Gas Spain, Gerard Congost, ha liderado desde la caída de la valla y, con el paso de los giros, se ha ido distanciando cada vez más de sus rivales. Víctor se ha quedado segundo y Monné tercero hasta que ha llegado hasta sus dominios Samuel Nilsson y lo ha superado. Pero Adrià quería hacer un buen papel delante de los suyos y se la ha devuelto al de Gas Gas y también ha adelantado a Alonso a falta de 3 minutos más dos vueltas para el final.