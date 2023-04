Jesús Sánchez: «Si pudiera, me quedaría con el 90% de la plantilla de esta temporada»

Jesús Sánchez Pablos (28-12-1983, Madrid y un cacereño más desde 1997) hace balance de la temporada del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en un tono positivo, consecuencia de las buenas sensaciones transmitidas por el equipo durante la Liga Challenge 2022-23. El técnico está feliz y mira ya al futuro, marcado por el realismo pero sin dejar de lado ser ambicioso al máximo.

¿Qué nota le pone a su equipo esta temporada?

No sé decir una nota concreta, pero sí tiene que ser alta, seguro. En cuanto a trabajo en el día a día, sin duda sobresaliente. Cómo han venido a entrenar, con qué ganas y la actitud entre las jugadoras. Hemos estado muy a gusto. Deportivamente ha sido muy buena también. Me gusta especialmente que habiendo conseguido clasificarnos para los ‘playoffs’, que quede el sinsabor de que incluso nos podíamos haber metido en la final a cuatro. El equipo ha sido ambicioso hasta el final.

Se ha hablado mucho de la unión en el vestuario…

Me siento afortunado. Llevamos dos temporadas así, pero en esta hemos tenido un punto más de competitividad. Ha habido más experiencia, pese a la juventud. Casi todas habían jugado en la Liga Femenina Challenge y eso ha venido bien. Cuando ha faltado alguna, otra ha sacado adelante su papel.

Faltó muy poco para eliminar a Celta y plantarse en la final a cuatro por el ascenso…

Hicimos mejor segundo partido que primero, en el que arreglamos un poco el resultado, pero nos pudo un poco la emotividad cuando ellas empezaron a jugar bien. En Vigo hubo varias situaciones en las que pudimos sacar 5 o 6 puntos de diferencia y quizás todo hubiese cambiado.

Han tenido lesiones desde el primer al último partido…

No es normal haber tenido dos lesiones largas de titulares cuando apenas si había empezado la temporada, pero hemos sido poco quejicas para todo lo que nos ha pasado y eso también ha sido importante en el éxito. Podríamos haber estado llorando por las esquinas y no ha sido así. Te dicen que íbamos a acabar con Steph [Martínez] y Sira [Hisado] como bases en el ‘playoff’ y no cuadra con la planificación, pero lo hicieron muy bien. Otra cosa que hicimos bien es que no nos volvimos locos fichando para solucionarlo rápido. Trajimos a Radka [Stasova] cuando no había más remedio y luego tuvimos mucha suerte al conseguir a las hermanas Martínez [Stephanie y Camila].

¿Ha sido su año más feliz como entrenador?

A lo mejor el más completo. En la media temporada que estuve en Liga Femenina le doy mucho valor a haber logrado el objetivo deportivo de meternos en la Copa de la Reina y eso siempre me quedará como un gran recuerdo. En la pasada, a lo mejor nos quedamos cortas sin opciones de ‘playoffs’ también por las lesiones, pero el ambiente fue bueno. En esta se han conjugado las dos cosas: los resultados y lo que se ha respirado a nivel interno. Lo que más me ha gustado es que el equipo ha conectado con la gente por cómo ha peleado. Debemos partir de ahí.

¿En qué tiene que mejorar el equipo para subir ese escalón con el que no ha podido esta vez?

Hay que seguir con calma. Hemos hecho las cosas bien y ojalá conseguimos de nuevo estar en los ‘playoffs’. Nos costará retener a algunas jugadoras y tendremos que rediseñar cosas para seguir más arriba que abajo.

Pero el sitio de este club es la Liga Femenina Challenge, al menos hoy en día…

Ahora mismo sí. No somos de los 6-7 mayores presupuestos de la competición. No podemos pensar en luchar por estar en la Liga Femenina. La Challenge nos viene bien también para el desarrollo de la gente joven de la cantera, para ayudar y echar una mano en los partidos. En los partidos hay mucha igualdad, lo que lo hace atractivo.

¿Sería tan inasumible volver a la máxima categoría?

Hay que ver hacia dónde va la Liga Femenina con el convenio colectivo con las jugadoras que se está negociando. Hay un salto en el coste de las plantillas. No creo que sea inasumible ni deberíamos renunciar, pero tendríamos que buscar una ayuda extra. Ahí está el ejemplo de Bembibre, que con su dinero sabe lo que tiene hacer. En la temporada del covid les hubiese tocado ir para abajo, pero tuvieron una oportunidad y lo están haciendo muy bien con sus recursos estos tres años.

¿Será difícil quedarse con el bloque de esta temporada?

Si pudiera, me quedaría con el 90% de la plantilla, pero va a haber jugadoras porque tengan ofertas mucho mejores, pero las que se queden será porque también tienen muchas ganas de seguir.

¿Kate Andersen, Celia García...?

Son dos casos claro de lo que digo. Con Kate no es inabordable lo que puede pedir, lo mismo que con Celia. Hay jugadoras que se sienten importantes en el club y eso les gusta mucho.

¿Satisfecho con la progresión de las canteranas?

Se fueron Laura Vasallo y Pilar Cambero, pero las que se han quedado han sido jugadoras importantes en el día a día, como Sheila [Gómez], que ha tenido que jugar cuando Sara [Zaragoza] ha estado lesionada. Y Sira [Hisado] se ha consolidado.

El filial ha vuelto a ganar el campeonato en su grupo de Primera Nacional y volverá a luchar por subir a Liga Femenina 2. ¿Se acometería ese reto si se logra, ¿verdad?

Ya se vería, aunque desde luego es una categoría diferente, con otras exigencias en muchos sentidos. Que vayan primero a la fase, como ya hicieron la temporada pasada. Es una experiencia chula. Y a nosotros nos viene bien que sigan un mes más entrenando.

La media de asistencia ha rondado los 200 espectadores por partido. ¿Por qué el Al-Qázeres no atrae al seguidor?

El equipo ha conectado con la afición, que es fiel y anima independientemente de cómo vayan las cosas. Según avanzaba la temporada se ha ido uniendo más gente a la vista de los resultados. Conseguimos que el que venga, se quede. Es algo que debe ir poco a poco. Debe cuadrar el tema de los horarios porque cuando jugábamos los viernes por la noche estaba más ubicado. ¿Pasar del sábado por la tarde al domingo por la mañana? Pues no lo sé.

¿No contemplan volver al pabellón Serrano Macayo?

Puede ser una opción interesante si se encaran unas mejoras que llevan unos años hablándose, sobre todo la pista en sí. Es complicado. Pero un suelo nuevo y una mejora en los vestuarios sería estupendo para muchas categorías en el baloncesto.

Usted es también cantante de un grupo de rock, La Bruja Roja. ¿Disfruta más en un escenario o un banquillo?

Cada parte tiene su encanto. Son muy diferentes. En la música tengo un rol de jugador y en el baloncesto, de entrenador, con las cosas buenas y malas de cada parte.