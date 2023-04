El estupor y la incredulidad sigue entorno a la estafa de un periodista al equipo de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Willy Valadés habría estafado más de 16.000 euros semanales a sus compañeros simulando un falso cáncer que necesitaba una cara terapia experimental, noticia adelantada por El Confidencial que ahora saca a la luz algunos de los mensajes que mandaba a sus amigos.

El periodista acostumbraba a mandar a sus compañeros textos para informarles acerca del tratamiento que estaba siguiendo para doblegar el agresivo tumor cerebral que aseguró padecer. En el último mensaje, Willy aseguraba: "Hoy es la tercera semana que no se ha desarrollado más metástasis en ningún hueso. Me han dicho los médicos que es una gran noticia por cómo se está comportando el tumor desde que se empezó a desarrollar la metástasis en noviembre. ¡¡¡Como para no estar contento!!! Ahora llega la Copa de Europa, que es la de las remontadas del Madrid, la primavera, el verano y sobre todo poder volver a la radio… en definitiva, seguir con más ganas de Vida que nunca. ¡¡A por ello!!".

Cuando Willy empezó a escribir mensajes a su grupo de apoyo, exigió que dos colaboradores del colectivo se quedaran fuera. ¿El motivo? Le "daban malas vibraciones", según fuentes internas.

Estos son algunos extractos editados por El Confidencial de los mensajes de Willy a sus compañeros:

29 de julio de 2022: "El núcleo del tumor ha pasado de 1,6 a 1,9. Y el ancho, de 5,1 a 5,5. La pérdida de fuerza de la mano ha subido a un 40%... Los médicos me dicen que el tumor crece porque está supervivo… Vamos a ver el vaso medio lleno… A seguir en la pelea y no perder la fe".

2 de noviembre de 2022: "Le hemos quitado un milímetro al tumor... Fallo más que el Atlético en Europa" “Hello! BUENAS NOTICIAS: le hemos quitado 1 milímetro al tumor… Todo lo que sea restar tamaño es una extraordinaria noticia. Y más en estos momentos por todos los fallos que tengo. Porque llevo unas semanas que fallo más que el Atlético en Europa. La de hoy ha sido la sesión 27 sobre las 50 que tengo pautadas (puede que haga falta alguna más). Así que ya estamos en la mitad del camino. Como los médicos son unos cracks, la protonterapia funciona y vuestra generosidad y apoyo está siendo fundamental… solo os puedo seguir dando las GRACIAS a todos y por todo”.

10 de noviembre de 2022: "Los médicos no te engañan y te cuentan toda la verdad: el tumor es muy agresivo, está más que demostrado. Pero también me han dejado claro que lo van a matar a base de protones… Claro que hubiera sido mejor no tener metástasis, no tener un tumor… pero ahora no valen lamentos. Solo valen las soluciones. Y la solución la tenemos: estoy en el mejor sitio, en las mejores manos y os tengo a vosotros. Puedo pagar los protones gracias a Paco, Lama y Xuáncar. Por muchos huevos que yo le echara, de nada serviría sin ello. No es por tranquilizaros: estoy muy fuerte, porque vamos a ganar segurísimo…".

17 de noviembre de 2022: "... Hay varias células con metástasis justo en la pierna derecha en la zona del hueso que une la pierna con el glúteo… La protonterapia va a acabar con el bicho… Más valoraremos y disfrutaremos cuando acabemos con el bicho. Mientras tanto voy a seguir disfrutando de la Vida como nos gusta hacerlo. Que aunque el día sea nublado y llueva… ya llegará la primavera y el verano con el sol y la playa".

27 de diciembre de 2022: "¡Holaaaaaa! Buenísimas noticias: HA DESAPARECIDO LA METÁSTASIS DE LA PIERNA!!!! Han necesitado seis sesiones para acabar con ella. Si es cierto que en la pierna es donde había menos células con metástasis, pero ya no hay. Así que es para estar super contento… Y ya mantengo una conversación más fluida y estoy recuperando memoria (que ya no sé si es bueno, porque a veces vivir en la ignorancia no está mal… Jajajajajaja)".

Cientos de miles de euros

Valadés, un clásico de los Deportes de COPE, dijo a sus compañeros el verano pasado que necesitaba pagarse un carísimo tratamiento experimental. Sus compañeros, a través de un bonus que la COPE reparte a Deportes, pagaron el tratamiento. Fueron decenas de pagos de 10.000 a 15.000 euros durante semanas. Varios cientos de miles de euros gastados en total... en un presunto timo. Valadés no quiso que ninguno de sus compañeros de COPE le acompañara a las sesiones, que supuestamente tuvieron lugar en la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid), uno de los pocos sitios de España que disponen del tratamiento de protonterapia contra el cáncer, una forma más avanzada de radioterapia que resulta mucho más precisa y con menor toxicidad para el paciente. Todas las semanas desde entonces, el periodista mandaba mensajes a su grupo de apoyo en COPE sobre el tratamiento.