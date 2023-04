Juan Bautista Pérez, el "viejo" que va a por sus terceros Juegos Paralímpicos

«Lo voy a intentar porque el tenis de mesa me encanta y es mi vida. Y porque creo que lo puedo conseguir. Pero está claro que, a veces, te ponen piedras y trabas en el camino». La reflexión es de Juan Bautista Pérez, jugador paralímpico extremeño que ya estuvo en Río de Janeiro 2016 y en Tokyo 2020 y que, a sus 54 años, sueña con estar en París 2024 compitiendo en su clase 9 de tenis de mesa adaptado. Desde luego, no va a ser fácil. Los criterios de clasificación se han endurecido y, pese a que Juan Bautista es actualmente octavo en el ranking mundial, va a tener que sudar tinta china y rascarse el bolsillo para poder viajar a París 2024.

«Parece que eres viejo y que molestas. Pero cuanto más difícil lo ponen, más te motivas», comenta el de Almendralejo. Para estar en los Juegos Paralímpicos de París 2024, no sólo basta estar entre los 14 mejores del ranking mundial. Ahora, sólo clasifican dos deportistas por cada país y da la casualidad de que sólo España es el único combinado con tres jugadores de tenis de mesa, de clase 9, que están en los 14 del mundo. «Eso significa que me voy a tener que pelear con mis compañeros para estar entre los dos mejores e ir a París».

Sus dos compañeros, y también rivales, son Jorge Cardona y Ander Cepas. El primero es el siete del mundo y el segundo es el noveno, es decir, uno por delante y otro por detrás. A partir de mayo, cada partido ganado puntúa doble y por cada derrota te restan la mitad de lo que vale un partido. «Esto quiere decir que vamos a tener que jugar muchos partidos para clasificarnos. Y el problema es que hay que hacer muchos viajes y vale todo mucho dinero».

Juan Bautista recibe el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, además de pequeños patrocinadores, pero sabe que todo eso no va a bastar para este año y que tendrá que poner de su bolsillo si quiere optar a lograr los puntos necesarios.

Para empezar, tendrá que competir el próximo mes de junio en el Open de Serbia y en el Open de Eslovenia. En julio tendrá que viajar a China para jugar dos campeonatos, mientras que a finales de agosto se celebra el Europeo en Inglaterra. También en noviembre hay un importante Open en París. «Y después de noviembre habrá que sentarse, analizar dónde estamos en el ranking y ver las posibilidades antes de seguir compitiendo». En caso de contar con opciones, tendrá que decidir qué torneos más disputar en la recta final de la clasificación que termina en abril del 2024.

Desventajas

A diferencia de años atrás, el principal hándicap que tiene Juan Bautista Pérez no es la edad, sino las posibilidades de lograr puntos. Tanto Jorge Cardona como Ander Cepas están incluidos en programas subvencionados que les permiten hacer más viajes pagados que otros veteranos como Juan Bautista o José Manuel Ruiz. «Han preferido apostar por otros jugadores. Incluso he llegado a escuchar que me tendré que buscar la vida. Esa es la realidad», lamenta.

Durante la presentación de su proyecto, acompañado de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, Raquel del Puerto, se ha visto la cara más cruda de un deporte minoritario como el tenis de mesa, con un medallista paralímpico extremeño visiblemente abatido porque sabe que sus opciones de estar en las terceras paralimpiadas son, en esta ocasión, realmente complejas. Aún así, Juan está decidido a intentarlo. Se mantiene vivo entrenando en individual y con los integrantes de su escuela. Sabe que el destino no se lo ha puesto sencillo, pero el «viejo» quiere seguir dando guerra y demostrar que la edad no es lo más importante.