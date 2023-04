Mérida, por qué no soñar más

Al enfrentamiento entre el Algeciras y el Mérida le ha tocado abrir la jornada (17.00 horas). E Iván Ania, técnico del conjunto andaluz, lo tiene claro: «Si ganamos metemos presión». También reconocía que «los dos equipos hemos intentado cambiar el horario por el calor que va a hacer a las cinco de la tarde, pero desde la Federación no lo han estimado oportuno». Lo cierto es que, al igual que ocurre con el equipo del campo de Gibraltar, si es el Mérida el que gana, sería el cuadro emeritense el que metería presión a los demás en sus partidos dominicales. Concretamente al Unionistas y al Celta B en sus respectivas visitas a Ceuta y León, los dos a las 12.00. Y al Córdoba y al Linares en sus encuentros en casa ante Deportivo y Badajoz, ambos cerrando la jornada a las 20.00.

En las últimas cinco jornadas el Mérida se ha ganado el derecho a luchar por un puesto que da derecho a la Copa. Depende de sí mismo para conseguirlo, y de soñar por jugar los playoff de ascenso cuya posición la marca el filial celtiña, a cinco puntos.

Juanma Barrero no podrá contar con los sancionados Chuma, Busi y Carlos Cinta, ni con el lesionado De la Víbora. Ania, por su parte, recupera tras sanción a Nico Van Rijn y a Ale Benítez, y mantiene a los lesionados Álvaro Romero y Ferni.

La ausencia de última hora de Sandoval por molestias musculares trastoca bastante los planes, principalmente porque era el futbolista más en forma del equipo. La ausencia del extremo asturiano cambia la manera de atacar de los emeritenses, pues no hay otro futbolista en la plantilla zurdo que aporte la misma profundidad, si acaso Álvaro Ramón adelantando su posición, algo que parece muy improbable. Las alternativas pasan por colocar a un futbolista a pierna cambiada, seguramente Nando Copete, lo que supondría que Lolo Plá vuelva a la titularidad para jugar como delantero centro. Aunque puede haber otras soluciones, parece que el restodel once titular emeritense no sufrirá cambio con respecto a las últimas jornadas.

Mantener la esencia

Barrero espera «un partido muy aguerrido y fuerte. Ellos se juegan mucho, son un equipo muy intenso, tienen velocidad y calidad en ataque». Los de Ania vienen de ganar con claridad en casa del Linense (0-2). «Últimamente cierran bien atrás, dejando su portería a cero y eso es muy importante para sumar». A pesar de la mejoría del rival «nosotros intentamos ser siempre nosotros, pero después no es lo mismo enfrentarte a un equipo u otro, más que nada por propuestas del rival. Nos adaptaremos a las circunstancias sin dejar de lado nuestra esencia». Unas circunstancias que también pasan por las meteorológicas. Ya ha quedado clara la preocupación de Iván Ania por el calor. Además, Barrero destaca «el viento que siempre hace allí. Será importante adaptarse, pero no una excusa».

«Es muy buen equipo, pero les pesa la responsabilidad de estar ahí abajo, por lo que cada partido se vuelve muy decisivo. Hay que jugar también con esa tensión que puedan tener ellos», añadía Barrero sobre el Algeciras, el segundo peor conjunto del grupo en casa.

Ania añadía que «no podemos perder el privilegio de depender de nosotros. Tenemos el objetivo de la segunda victoria consecutiva que nos dé tranquilidad». No escatimaba el entrenador local en elogios hacia el Mérida: «Sabemos de la dificultad del rival, que viene en una dinámica buenísima. Con unos centrales muy contundentes, tiene un juego largo que hace daño pero también puede ser combinativo, que ataca los espacios, y viene en un momento muy bueno. Sabemos que nos va a exigir». No espera a un Mérida relajado. Entiende que «ahora mismo este perfil de equipo es el más peligroso de la categoría. A los de arriba y abajo se nos nota la tensión, los equipos con opciones arriba como Linares, Mérida o Unionistas van sin esa presión, sin la obligatoriedad de los puntos, pero la ilusión hace que saquen su mejor nivel».

Se espera que haya un gran ambiente en el Nuevo Mirador, pues el club algecirista ha puesto en marcha una campaña durante la semana para adquirir localidades hasta el viernes a precios muy reducidos. Por parte romana, también se desplazará un autobús además de otros aficionados.