Asegura que no quiere fijarse en exceso (aunque probablemente sí lo haga) en los resultados de los demás, pero sabe que el final de la LEB Oro está totalmente abierto y que todo puede suceder. Afirma que la intensidad que se está viendo a lo largo del campeonato está siendo muy grande, especialmente con los equipos que juegan por la salvación, pero sobre todo le da valor a lo que está viviendo y la consecución del objetivo. «Esto es más importante que un ascenso», llegó a asegurar el entrenador del Cáceres Patrimonio, Roberto Blanco, en sus reflexiones previas al choque de este domingo en el Wizink Center (18.30) ante el Estudiantes.

El técnico placentino está especialmente motivado, pese a que la acumulación de problemas sea evidente:los bases Pablo Sánchez y Albert Lafuente tienen problemas físicos importantes y es baja por sanción el griego Kostas Vasileiadis. Aún así, está seguro de tener posibilidades de ganar a un «superequipo», pese a que haya tropezado más de lo debido, la última vez en casa de un rival del Cáceres en la pelea por la permanencia, el Albacete, el pasado fin de semana.

«Hay que creer en el equipo, creer que se puede ganar, estoy convencido y eso es lo que he intentado transmitir a los jugadores. Hay que transmitir positivismo, estamos en una situación complicada pero tenemos muchas posibilidades de conseguir un objetivo que este año más que nunca me parece más importante que un ascenso», apuntó el preparador verdinegro.

Está Blanco contento por la actitud de sus jugadores. «El equipo está trabajando muy bien. Además, es consciente de la importancia del partido y tenemos mucha ilusión por ganar en el Wizink».

La convicción de ganar

¿Ha cambiado la mentalidad y la perspectiva del entrenador con las sorpresas de la última semana? Los triunfos de Albacete y Almansa ante Estudiantes y Andorra provocan esta reflexión: «No, pero a mí también me llega lo de las sorpresas, y no me llega porque crea que no pueda pasar. Nosotros intentamos sacar cosas positivas al acabar el partido y decimos: ‘todo sigue igual'. Venga, que no es ya que los otros también van a perder. También pienso que todo el mundo va a ganar. Cuando suceden este tipo de cosas, piensas: ‘buff, lo que viene aqu', pero es que pienso que nosotros tenemos mimbres para ganar también».

«Yo pienso que está igual de difícil», responde cuando se le pregunta por si ahora es más complicado, «Para mí, lo que me arrastra a esto es el partido de Azpeitia. Todos podemos ganar e intento darle la vuelta y decir: ‘yo también lo puedo hacer'».