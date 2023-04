El Cacereño Femenino vuelve a jugar este domingo en el Príncipe Felipe (12.00 horas) un duelo atractivo en el que, de sacarlo adelante, seguirá peleando por entrar en la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español.

En esta ocasión, el rival es el Athletic Club B, instalado en la zona baja. Se espera que las de Ernesto Sánchez retornen a la dinámica ganadora tras caer en campo del Eibar (2-1) ante un rival directo. El filial vasco venció la pasada jornada (1-0) al Dux Logroño, lo cual da buena idea de su peligrosidad.

Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, está satisfecho con las sensaciones que percibe de sus equipo. «El otro día caímos derrotados en Eibar ante un rival que desde inicio de temporada estaba marcando los registros muy altos y por méritos propios. Si seguimos en esa misma línea de juego, esa misma línea de concentración y no regalamos acciones al rival para que nos pueda hacer daño mediante goles, sacaremos muy buenos resultados», dice sobre la recta final.

Recuerda Sánchez que saben cómo puede responder el cuadro bilbaíno. Y es que ante el filial «fue nuestro primer partido en esta competición. Le faltaban jugadoras porque estaban con la Selección Española en categorías inferiores y al final era un rival al que teníamos mucho respeto, pero que sabíamos que el no poseer a ese tipo de jugadoras le iba a mermar potencial. Ahora contará seguramente con todas ellas».

Del mismo modo, añade, «además han cambiado el cuerpo técnico, dotándole de mayor y mejores resultados desde que está y enganchándose a todo lo posible por salvar la categoría».

La victoria pasa, analiza el técnico del Cacereño Femenino, por «no conceder ocasiones al rival a base de fallos nuestro. Es decir, que si nos meten un gol sea mérito del rival, no porque nosotros le pongamos las cosas fáciles o fallemos en cosas que no deberíamos hacerlo. Creo que ese es el secreto. Si nosotras estamos muy concentradas defensivamente, si somos expeditivas, vamos a lograr que ofensivamente sí les hagamos daño, porque un campo grande y que se nos da bien y además no viene un extra de motivación jugando en el templo del Cacereño».

Se espera también una buena entrada de público, como en el último encuentro ante el Oviedo, saldado con 2-1 a favor, en un duelo en el que Carmen Acedo, la canterana local, destapó el tarro de las esencias fútbolisticas.