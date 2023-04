Coria y Cacereño discuten tres puntos claves

El Coria y el Cacereño dirimen este domingo (18.00 horas, La Isla) un duelo trascendente para ambos. Habrá más urgencias para los locales, enfrascados en la pelea por la salida de los puestos de descenso ante un decano que aún tiene margen de error en su objetivo por conservar una plaza de fase de ascenso.

Será el segundo derbi consecutivo para ambos. Para los celestes, después de enfrentarse en la anterior jornada al Villanovense a domicilio. Salieron victoriosos y les valió para sumar por primera vez tres puntos como visitante en lo que llevamos de segunda vuelta. El equipo de Diego Merino se presenta con la moral por las nubes después del éxito. Quieren salir los caurienses de esas posiciones de peligro por las que habitan durante las últimas jornadas consiguiendo los tres puntos que les pondría con 38 y verían una salvación virtual a tiro de piedra.

Merino cuenta con la baja de Mahillo. El capitán celeste tiene la tesitura de ir al quirófano para tratarse de la rodilla lo que le dejaría en el dique seco para lo que resta de temporada o bien, tratar el dolor y a final de temporada ponerse en manos de los galenos. Los demás están a disposición de un Merino, que destacaba el estado de forma de un Isma Cerro que está llegando en óptimas condiciones para el tramo final de campeonato.

Se espera una de las mejores entradas de liga en cuanto a espectadores se refiere. La afición local entiende que tiene que dar todo lo posible en este penúltimo partido en casa para lograr la permanencia unido al gran número de aficionados que puedan desplazarse desde Cáceres para apoyar a su equipo que también quiere sumar para seguir en la lucha por meterse en ‘playoff’ de ascenso.

Mientras, Julio Cobos, que no podrá tener al central Traoré por sanción y que recupera al excauriense Iván Fernández y a Relu, dice que el entrenador de su rival «ha tratado de hacer un equipo que no encaje tantos goles. Es bastante sólido. Cuenta con jugadores de mucha calidad del centro del campo hacia delante. Algunos están despertando, como Isma Cerro o Santi Luque. El día que estén inspirados te pueden hacer un roto. Este es un equipo con muy buena plantilla que pero por circunstancias no están todo lo arriba que ellos quisieran», recalcó.

El entrenador verde añade que «todos los partidos que nos quedan son me mucha tensión. Ninguno queremos cometer errores. Sabemos que los partidos son muy largos. Espero un Coria que apriete, pues el partido es en su casa, ante su afición».

Coria: Diego Mirón, Cera, Asiel, Melli, Alexander, Sergio Gómez, Deco, Santi Luque, Alberto, Isma Cerro y Nané

Cacereño: Alfonso, Aguado, Relu, José Martínez, Samu Gomis, Clausí, Telles, Bermu, Samu Manchón, Iván Fernández, Solano.

Árbitro: Gonzalo González Páez (Comité Andaluz).

Estadio: La Isla.

Hora: 18.00.