La 'center' Sara Zaragoza ha puesto fin a su ciclo profesional en el Alter Enersun Al-Qázeres. La pívot madrileña ha anunciado en sus cuentas en redes sociales que no continuará en el equipo extremeño de la Liga Challenge en una despedida en la que pone de manifiesto su felicidad durante este tiempo.

«Esta semana cierro otra temporada y con esta temporada cierro una época de mi carrera deportiva y de mi vida que jamás olvidaré», escribe la pívot madrileña de 26 años, ‘techo’ del equipo con 1’96 de altura. Han sido, según su testimonio, «dos temporadas en las cuales he podido crear memorias inolvidables, me he sentido muy querida y he conocido a gente que me llevo de por vida. Pero lo más importante: dos temporadas en las cuales puedo decir que he crecido como jugadora y como persona», recalca.

«Y por todo esto quiero agradecer a la familia del Al-Qázeres por estas dos maravillosas temporadas. Y sí, he dicho familia, porque esa es la palabra que me llevo de este club, que somos una gran familia. Gracias por confiar en mis estas dos temporadas y solo espero que este sentimiento sea mutuo con toda la gente de aquí y todos los fans. En mi corazón siempre habrá un cachito verde», concluye la ‘center’, que el pasado año tuvo opciones a irse a un club de Liga Femenina.

En estos dos años, Zaragoza ha sido una jugadora clave en los esquemas de Jesús Sánchez, cuya intención es la de renovar a gran parte de la plantilla.