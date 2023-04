Sanchidrián acerca el 'playoff' al Cacereño y apura al Coria en el 89

El Cacereño se llevó en Coria (0-1) el derbi de las necesidades con un gol de cabeza en los últimos instantes de Sanchidrián cuando solamente llevaba 4 minutos sobre el césped de La Isla. Al final el CPC casi asegura el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación los celestes se complican extraordinariamente la permanencia.

Es evidente que los tres puntos podrían ser fundamentales para ambos equipos, los locales por salir de los puestos comprometidos de la clasificación y los de la capital provincial para asegurarse unos ‘playoff’ que lo tienen a tiro de piedra.

Empezaba el partido con un Cacereño que mandaba y que se salía del guión que tenía en mente Julio Cobos, ya que no esperaba que los locales salieran con la idea de dejarle el balón a los verdes para salir a la contra.

En una de éstas llegó la primera ocasión del partido cuando Isma Cerro controlaba con el pecho para bajar el balón y rematar con la pierna derecha para que se luciera Alfonso. Era el minuto 10 de partido y los celestes podían haber inaugurado el marcador.

El encuentro seguía por los mismos derroteros, con el Cacereño mandando sobre el balón y de este dominio llegaría el primer remate cuando el capitán José Martínez cabecearia un centro de Karim en el minuto 20

La numerosa afición desplazaba desde Cáceres veía como el dominio territorial no tenía resultado en el marcador cuando Iván Fernández se marchaba de su par en banda derecha y dispararía por encima de la portería de Diego Mirón. Corría el minuto 30 y eran los mejores minutos del Cacereño en esta primera parte, ya que dos minutos después sería Karim el que recorrerá en horizontal el área del Coria disparando por encima de la portería.

En el tiempo de descanso y con empate en el marcador, el técnico local daría entrada a Nané para jugar en banda en lugar de Alberto. Sería el delantero cordobés el que iniciaría la mejor jugada de los celestes cuando se iría por banda para ceder a Cera y tras el centro del lateral era Santi Luque el que se sacaba un remate a la escuadra con la cabeza pero se encontraría con un inspirado Alfonso que hacía la mejor parada de la tarde. Era el minuto 48 y los celestes salían de vestuario decididos a quedarse con los puntos en juego. Este tramo de partido, estaba siendo más igualado con llegadas a ambas áreas.

La siguiente ocasión sería para los visitantes cuando en el 58 y después de un barullo en la portería local, era Iván Fernández el que centraba y Telles a punto estaba de inaugurar el marcador.

Según pasaban los minutos, y cuando los dos equipos daban por bueno el empate, llegaría el minuto 89, clave para el debería del encuentro cuando tras varios centros, uno le llegaría a Sanchidrián, que llevaba escasos cuatro minutos en partido para rematar de cabeza y desde el área pequeña a la red ante la pasividad de la defensa y un Diego Mirón que no salía a despejar un balón que era claro para el portero celeste.

Fue un jarro de agua para una afición cauriense, que veía como se esfumaba otro punto en los últimos minutos, por contra la parroquia verde estaba feliz despidiendo a sus jugadores con una sonora ovación y cánticos a jugadores y técnico.

Dos auténticas finales le quedan a Coria con la visita a un Diocesano al alza la próxima jornada y el final de campeonato será en casa ante Socuéllamos, seis puntos vitales para salir del puesto de ‘playout’ que ocupa actualmente. Por su parte, el Cacereño toca con la punta de los dedos la clasificación para ‘playoff’ de ascenso y la participación en la próxima edición de Copa del Rey con cuatro puntos de ventaja sobre Villanovense, con seis en juego. Recibe a Montijo en el Príncipe Felipe la próxima jornada para terminar en tierras catalanas contra Cerdanyola en la última jornada.

"Mala sensación" para Diego Merino y felicidad para Julio Cobos

«Queríamos ganar o puntuar y ese gol del final te da una mala sensación», reflexionó de inicio un abatido Diego Merino, entrenador del Coria, que piropeó a su rival. «A ellos les he visto muy bien a ras de campo. Los dos hemos tenido ocasiones y al final tratamos de competir y cambiar, sabíamos que iba a ser un partido largo», agregó Merino, que apuntó también que su equipo había competido bien. «Hoy estamos jodidos por ese mal sabor de boca, pero hay que levantarnos mañana y pensar en el domingo, que tenemos una nueva batalla». El técnico celeste dijo que «sabíamos que íbamos a estar con el culo apretado desde que llegamos aquí», manifestó el emeritense.

«Hemos hecho un muy buen partido, refrendado por el resultado, porque hay veces que juegas bien y el resultado no es bueno. El equipo ha salido muy bien desde el inicio, jugando por bandas, poniendo centros. En el primer tiempo ya éramos merecedores de adelantarnos. Te da un poco de miedo perdonar», analizó mientras Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que añadió que en el segundo tiempo, «ellos han dado un paso hacia adelante. Hemos sabido sufrir y la victoria es muy importante. Le hemos hecho daño a un equipo que estaba muy replegado», apuntó el técnico verde so bre lo que se podía esperar de este encuentro. «Queríamos ganar el partido porque era muy importante para la consecución del ‘playoff’. Teníamos gente de refresco.Somos un equipo competitivo.Es un paso importante, pero no definitivo».