El Cacereño convoca a su afición para asegurar el domingo el ‘playoff’

El del domingo en el Príncipe Felipe no es un partido más. Y no porque sea el último como local del Cacereño en liga regular, sino porque puede servir para asegurarse un sitio en el playoff de ascenso a Primera Federación. Una victoria del conjunto verde ante el Montijo aseguraría ese objetivo, aunque también podría valer el empate o la derrota si el Villanovense (contra el Cerdanyola) pierde y el Estepona (Unión Adarve) no ganan. Todos los partidos de la jornada, con horario unificado, serán a las 12.00.