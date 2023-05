El Don Benito se aferra a la vida

Constantes vitales bajo mínimos. Cuidados paliativos para el Deportivo Don Benito en Segunda Federación. Los rojiblancos, tras caer el domingo pasado ante el Diocesano, tienen casi los dos pies en Tercera División. La crónica de una muerte que por ser anunciada no deja de ser dolorosa para la parroquia dombenitense. Pero matemáticamente el Don Benito aún no está descendido y a eso es a lo que se aferra un vestuario que ha quedado hundido a falta de seis puntos en juego.

Así de claro lo deja el capitán de la nave calabazona, Trinidad, quien no pone paños calientes a la herida y pide perdón a la afición. «Desde la primera jornada no hemos estado a la altura», reconoce sin titubeos. «El club se ha portado muy bien con nosotros pagando todas las nóminas y siempre ha estado a nuestro lado», agrega el lateral al respecto. .

El capitán, sin lugar a dudas, fue uno de los que más dolidos se marchó el pasado domingo tras el partido. Cabizbajo y con lágrimas en los ojos, el de La Zarza enfiló el domingo el túnel de vestuarios sabiendo que salvo giro inesperado de los acontecimientos su equipo no militará el próximo curso en Segunda Federación. Aún así, no pone excusas. «Hay veces que las cosas no salen. Hemos estado remando para llegar a la orilla, pero nos hemos vuelto a hundir», manifiesta Trinidad. Y es que ese fue el sentir general de una plantilla que ha buscado por todos los medios mejorar su situación a lo largo del curso, pero a la que la mala primera vuelta ha lastrado sobremanera. Ni siquiera las diez jornadas sin perder tras el parón navideño han sido suficientes para mantener al Don Benito como firme candidato a la salvación.

Son penúltimos

A falta de dos jornadas, el Don Benito es penúltimo con 32 puntos, a tres del Coria, que ocupa posición de ‘playout’. Sin embargo, lo peor no es la difícil situación, porque a pesar de que los tres puntos son una distancia salvable en caso de que los de Diego Merino no logren sumar en las dos últimas jornadas, el Don Benito debería salvar una cordillera más difícil todavía. Esperar los tropiezos de quienes están por delante, es decir, Leganés, Alcorcón B y Diocesano. No parece, desde luego, un escenario halagüeño para un Don Benito que no ha visto puerta en las últimas seis jornadas. Difícil lograr la salvación así. De hecho, el Deportivo es el peor equipo en términos anotadores del grupo con solo 17 goles a favor en lo que va de liga. Un pobre bagaje que ha situado al club calabazón en el vagón de cola a falta de solo dos jornadas para el final.

Sea como sea el Don Benito no depende de sí mismo, sino de una carambola más propia del sorteo de lotería navideña que de acierto deportivo. Así las cosas, el cuadro rojiblanco aún debe enfrentarse a un Socuéllamos que también está virtualmente descendido y ante el que debe ganar para seguir con una mínima opción de salvación de cara a la última jornada. Más allá de eso, también deben producirse resultados positivos en los partidos del resto de rivales. El Leganés B visita a un Atlético B que se juega la segunda plaza; el Alcorcón B visita a un Atlético Paso que casi tiene hecha la salvación y el Diocesano recibe al Coria.

Fase de permanencia

Lo que sí es claro es que la salvación directa, ahora a cinco puntos de distancia, no parece un objetivo real del Don Benito. Los rojiblancos están obligados a ganar este fin de semana en Socuéllamos, ya que de no hacerlo podrían ser matemáticamente equipo de Tercera División. Por ello, ahora mismo la opción de reeditar el ‘playout’, como ya ocurriera la temporada pasada, es el clavo ardiendo al que se aferra la plantilla, la afición y la directiva del club en estas dos jornadas que restan de campeonato.