Tiempo de ilusión para el fútbol más modesto

Es tiempo de finales, de ascensos y de celebraciones. Es tiempo de eliminatorias y de jugarse la temporada en un partido. Y por eso de que para que unos ganen, otros tienen que perder, también es tiempo de descensos, de eliminaciones y de llantos.

De todos los caminos para ascender de una división a otra, el que lleva del fútbol regional al nacional, o lo que es lo mismo, de Primera Extremeña a Tercera Federación, es el más largo. Ni siquiera los campeones de grupo, que en casi todas las ligas ascienden de forma directa, tienen ese premio en la antes denominada, Regional Preferente.

La eliminatoria entre los primeros deriva a la mitad de ellos al llamado ‘camino más largo’. Jaraíz y Racing Valverdeño se ganaron ya su derecho para la Tercera del próximo curso. Los perdedores, Santa Amalia y La Garrovilla, se sumaron a los siguientes clasificados, que ya habían superado un primer cruce y que tendrán que ganar un total de cuatro para alcanzar una única plaza en la quinta categoría del fútbol español.

No es extraño, por tanto, que se hable del fútbol regional como de un ‘pozo’ del que cuesta mucho trabajo salir. Muchos clubs llevan años intentando el ascenso sin éxito. «Cuesta mucho más ascender a Tercera que mantenerse en ella», comentaba el vicepresidente del Santa Amalia, Manuel Jesús González, en los prolegómenos del partido de su equipo contra el Amanecer el pasado domingo en el Estadio Municipal de San Isidro en Sierra de Fuentes, donde los locales ganaron 3-0.

Se da la circunstancia de que el Santa Amalia y el Amanecer descendieron de Tercera en la misma temporada, la 2017-2018, y este pasado domingo ofrecieron un buen ejemplo de la ilusión que mueve al fútbol más modesto cuando llega la oportunidad de pelear por un ascenso, sea en la categoría que sea.

Grada abarrotada

Unos 600 espectadores abarrotaron la modesta tribuna de San Isidro, 200 de ellos llegados desde la localidad pacense. Casi todos iban ataviados con los colores de sus respectivos equipos y no pocos, y los más animosos, eran niños y jóvenes, de esos a los que dicen que «ya no les interesa el fútbol». Luego estaban los de siempre, los que acompañan a su equipo esté en la categoría que esté, menos acostumbrados a tantos jolgorios, pero que no fallan a la hora de retirar su abono. «Y eso que es un mal día para venir al fútbol porque hay muchas comuniones en el pueblo y no hemos podido cambiar el partido», revelaba un colaborador del club de ‘las avispas’.

Este también es tiempo para ellos, los que regalan su tiempo, su trabajo y, a veces también su dinero, al equipo de su pueblo, recibiendo a cambio más sinsabores que alegrías.

Por temas laborales o personales, algunos futbolistas eligen equipos en categorías más modestas de lo que sus cualidades merecen. El domingo, sobre el verde sintético de San Isidro, había nombres reconocibles en categorías superiores a la Primera Extremeña. «Nosotros tenemos un 80% de jugadores locales, pero prácticamente todos han jugado, por lo menos, en Tercera», decía el vicepresidente del Santa Amalia, que cuenta en su plantilla con Jesús Rubio, jugador con una larga trayectoria que incluye dos temporadas en Segunda División con el Recreativo de Huelva y que vio el partido desde el banquillo. También está en el equipo amaliense Juanan Sancho, ex del Mérida, Trujillo, Llerenense o Jerez, entre otros (sobresaliente en el centro del campo hasta que lo sustituyeron). Javi Martín, que jugó en el Arroyo en Segunda B y fue campeón de Tercera con el Mérida. Y otros muchos reconocibles para el público extremeño como Carlinos, Manu, Loren, Guinda, Angelito, Santi… Un equipo pensado para salir del pozo en una temporada histórica por su participación en Copa del Rey ante el Villarreal, y que se quedó a un paso del ascenso en la eliminatoria de campeones.

Portero con club de fans

Pero como el fútbol es cómo es y por eso gusta tanto, en el partido de ida cayó por 3-0 ante el Amanecer, un equipo que entró en playoffs en el último suspiro, como cuenta su entrenador, Jorge Senso: «Aún recuerdo una parada de Augusto en el último minuto que evitó que nos quedáramos fuera».

«Cuesta mucho más ascender a Tercera que mantenerse en ella», dice un dirigente del Santa Amalia

Augusto es un portero argentino que se ha convertido en el héroe de los niños en Sierra de Fuentes. El domingo mostró algunas de sus salvadas que, cuentan sus jóvenes seguidores, «acostumbra a hacer cada domingo». Uno de ellos decía resignado: «Seguro que nos lo quitan el año que viene». Buena señal sería que los equipos más importantes miraran a su alrededor, porque muchas veces se trae de fuera lo que no mejora a lo que hay al lado de casa.

Víctor Guerra, Juanjo Polo, Javi Durán, Expósito, Tomás Gijón… son algunos de los jugadores del Amanecer con pasado en Tercera y que dirige un joven (30 años) entrenador cacereño, Jorge Senso. Comparte apellido, pero no parentesco, con el entrenador del primer equipo del Diocesano, Adolfo, con el que sí que estuvo vinculado deportivamente, ya que Jorge entrenó a equipos de la cantera colegial y, lo que parece un dato más revelador, fue segundo de Rai.

Faltos de regularidad

«Y si su equipo es capaz de superar por 3-0 a todo un Santa Amalia ¿porqué estuvo a punto de no entrar en el playoff?», se le pregunta al técnico, a lo que Senso responde: «Nos ha faltado regularidad, pero habíamos hecho méritos para entrar con más margen. Hemos competido bien contra todos los de arriba y luego hemos perdido muchos puntos contra los de abajo, sobre todo por esa falta de efectividad que sí que estamos teniendo ahora».

Las aspiraciones del Amanecer son «todas», dice Manuel Galeano, ‘eterno’ presidente del club

Estas palabras del entrenador gualdinegro después del partido ante el Santa Amalia confirmaban las que había dicho antes el eterno presidente, Manuel Galeano, al preguntarle por las aspiraciones en el playoff: «Todas. Este equipo se crece en este tipo de partidos contra los grandes. Hemos perdido contra los de abajo, pero estoy convencido de que este es nuestro año». Sobre la circunstancia de si había recibido apoyo al ser el único equipo de la provincia de Cáceres en la pelea por el ascenso, Galeano comentó: «Los amigos siempre te apoyan. Ya he recibido algunos mensajes».

Y después, el fútbol certificó todo lo que se había contado. Los dos equipos desplegaron un fútbol de categoría superior. Primero, el Amanecer se adelantó. Después, el Santa Amalia apretó y creó ocasiones que repelieron el portero o la madera. Y en el tramo final, los locales entraron en una especie de trance junto con su afición, de esas inexplicables que a veces le pasan a los equipos campeones, para convertir en gol, o casi, cada balón que llegaba al área rival y acercarles, un poco más, al sueño de regresar a un fútbol más visible, pero que, en la oscuridad de pozo sigue siendo importante para los suyos.