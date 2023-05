Jorge Borba: «El Mideba será más competitivo el próximo año»

Por fin se ha terminado la temporada más tormentosa en la historia reciente del Mideba. El conjunto pacense ha finalizado en la décima posición en liga (muy lejos del segundo puesto logrado un año antes), no ha disputado Copa del Rey debido a su situación en la tabla y tampoco ha sido capaz de levantar la Euroliga 2, un título europeo que albergaban la esperanza de poder ganar aprovechando su condición de anfitrión. «Ha sido una temporada muy complicada. Hemos pasado por verdaderas penas. Hemos tenido una plantilla muy corta y muchas lesiones. Queríamos poner el broche con un título, pero no ha podido ser», asegura el propio Jorge Borba.

Aunque aún queden varios meses para el comienzo de la próxima temporada que se inicia a principios de octubre -la pretemporada es varias semanas antes-, el preparador pacense sostiene que el proyecto ya se está moviendo y que él continúa en el club «por ahora», sin querer desvelar demasiados detalles acerca de su futuro más inmediato.

Cambios en el club

Donde sí que se avecinan algunos cambios importantes es en la estructura del club. En la directiva, sin ir más lejos, todo parece indicar que el actual presidente, Manuel Díaz, no continuará en el cargo el próximo curso. No obstante, esto no parece impedimento para que el equipo que compite en la máxima categoría de baloncesto en silla de ruedas español. «Estamos ya planificando la temporada que viene. Hay jugadores que ficharán por otros equipos y vendrán caras nuevas. Ya hay algunos firmados para llegar después de verano», declara.

El objetivo de cara a la próxima campaña es que el equipo pueda mejorar las prestaciones de este año. Y en ese sentido parecen tener claro la manera en la que lo pueden lograr. «Para evitar que la historia se repita, lo principal es que haya dinero. Supuestamente el año que viene ese tema se va a solucionar y el equipo será más competitivo. Hay que empezar a mover los papeles ya para que los jugadores puedan venir y hacer una pretemporada decente y no como la que hemos tenido que hacer este año», concluye.