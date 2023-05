Después de subir al podio en las tres primeras citas de la temporada, Fernando Alonso vio interrumpida su racha en Azerbaiyán la pasada semana, donde terminó cuarto, a solo 8 décimas del Ferrari de Leclerc. Con todo, el asturiano mantiene su tercer puesto en el Mundial, solo superado por los intratables Red Bull y llega a Miami con la misma ambición que ha mostrado desde su estreno con Aston Martin en 2023. El asturiano sabe que la poca degradación es uno de los "puntos fuertes" de su monoplaza y confía en que el calor se convierta este fin de semana en un aliado natural.

"Creo que este circuito es parecido a lo que vimos en Jeddah y Bakú, así que quizá no haya demasiadas sorpresas, pero las temperaturas que estamos viendo aquí son un poco únicas", ha destacado Alonso a su llegada al circuito, donde se alcanzan los 50º en el asfalto estos días. Yeda y Bakú, así que quizá no haya demasiadas sorpresas, pero las temperaturas que estamos viendo aquí son un poco únicas. La pista estaba a 60ºC el miércoles", ha explicado.

Es evidente que si el fuerte calor se mantiene, una degradación alta de los neumáticos favorecería al AMR23 de Aston Martin: "Sí, ese será probablemente sea el punto fuerte de nuestro coche. Así que espero que podamos aprovecharlo el domingo si no hay muchos coches de seguridad o si no llueve o algo así. Eso es lo que pensamos, pero tenemos que confirmarlo mañana en los entrenamientos libres", ha valorado el bicampeón español. Los pronósticos meteorológicos apuntan un 40% de prosibilidades de precipitaciones para la mañana del domingo, el día de la carrera.

Con todo, Alonso ha insistido en lo que ya dijo tras la carrera de Bakú. "Al margen de Red Bull, el orden de la parrilla cambiará en cada circuito, en función de las características, pero décima arriba y abajo porque hay mucha igualdad en el grupo de favoritos. He oído que Ferrari y Mercedes traerán cosas grandes a Ímola. Nosotros también tenemos mejoras previstas y las iremos viendo de vez en cuando durante la temporada. Pero para nosotros es un regalo ocupar la posición que ocupamos, no la esperábamos".

"Corremos cada domingo sin presión y si podemos seguir sumando más puntos que ellos, buenas noticias. Si no podemos, porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo los rivales, nos centraremos en el coche de 2024. Ya nos han subestimado y lo siguen haciendo. Estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido, y queremos hacer el equipo más rápido en las áreas en las que no estamos al más alto nivel", ha añadido Fernando.

"Sin Red Bull, habría una lucha muy interesante entre tres o cuatro coches separados por unas dos décimas. Entonces diríamos que las nuevas normas de la F1 habrían sido un éxito. Quizá sea así en un par de años, con más estabilidad en las reglas, aunque puede que luego en 2026 cambie todo otra vez. Esto es la Fórmula 1, siempre ha sido así. Siete años de Hamilton y Bottas, primero y segundo. En el pasado, Vettel y Webber. Y ahora Verstappen y Pérez. Es la naturaleza de la F1", considera.

Respecto a los cambios que ha anunciado hoy la FIA en las zonas 1 y 2 del DRS y el reasfaltado del circuito de Miami, Alonso ha comentado que "la pista será diferente con el nuevo asfalto, veremos cómo va. El DRS se ha recortado y aquí era uno de los circuitos en los que se adelantaba con más facilidad".