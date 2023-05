Diego Merino cree que el Dioce-Coria se decidirá en las «batallas individuales»

«El partido va a estar en las batallas individuales. Si ganamos esas batallas, estaremos más cerca de la victoria. Si las ganas ellos, ellos serán los que estén más cerca del triunfo». Diego Merino, entrenador del Coria, tiene muy claro cuál será el aspecto más importante del encuentro de este domingo de su equipo ante el Diocesano, una cita donde está en juego la supervivencia en la categoría. Para ambos contrincantes.

«Va a ser un partido difícil ante un equipo en muy buena dinámica», decía este viernes Sergio Gómez, uno de los capitanes del Coria. «Es un equipo joven, parecido a un filial, dinámico y rápido. Tenemos que intentar contrarrestar eso con nuestras armas para hacerles daño», añadía el de Jaraíz de la Vera, que ve muy unido al vestuario del conjunto celeste. «Si ganamos el domingo, daremos un paso muy importante para conseguir la permanencia».

El Coria no depende de sí mismo para conseguir la permanencia matemática, aunque sí al menos para asegurarse el playout, la posición que ocupa actualmente. Por encima de los celestes está el Cerdanyola, con dos puntos más (juega este domingo en casa con el Villanovense), y el Montijo, con tres más y que visita al Cacereño.

Al Coria, como al Diocesano, solo les vale ganar, aunque por la posición adelantada de los celestes en la clasificación podría valerles el empate. «Lo que no vamos a hacer es especular», apuntó Merino. «Tampoco vamos a tomar decisiones que no sean coherentes», dijo en ese mismo sentido. El empate le serviría al Coria para seguir en la posición de promoción por la permanencia si no ganan ni Leganés B (visita a un Atlético de Madrid B que intenta conservar la segunda posición) ni Alcorcón B, que juega ante un Atlético Paso prácticamente salvado.