El Mérida, a reengancharse en el Romano

La derrota de la semana pasada en Algeciras añadida a que todos sus rivales directos sumaron dio lugar a que el Mérida dejara de depender en sí mismo para la última plaza copera y que la posibilidad de jugar eliminatorias de ascenso a Segunda División penda de un hilo. Precisamente, en el partido de este sábado (17.00 horas) está ante la oportunidad de que las matemáticas todavía le den tregua para este segundo sueño, pues recibe al Linares, el equipo situado en esa ansiada quinta posición y con el que tiene una diferencia de siete puntos a falta de doce por disputarse, con lo cual la victoria se antoja indispensable.

Pero volviendo al siguiente objetivo, tras conseguir la salvación, que es la posición que da derecho a jugar la Copa, los emeritenses se llevaron la alegría de la derrota del Córdoba en el partido que tenía aplazado ante el Racing de Ferrol y que se disputó el pasado miércoles (1-2). Así pues, ante de comenzar la jornada, los de Juanma Barrero se encuentran a tres puntos del Unionistas, que es quien marca la séptima posición, y a uno de los andaluces.

Por segunda jornada consecutiva, los romanos abren la jornada, mientras que sus dos rivales son los que la cierran el domingo a las 18.00: el Unionistas recibiendo al Racing de Ferrol y el Córdoba visitando al Linense.

VUELVE DANI SANDOVAL

Para este partido, Barrero no podrá contar con Carlos Cinta, sancionado, ni con Dani Lorenzo, lesionado, pero se ha llevado la alegría de la vuelta de Dani Sandoval, que ha estado entre algodones, además de recuperar tras sendas sanciones a Chuma y Busi. Quien tampoco estará es De la Víbora, del que el club ha anunciado que ha rescindido el contrato, por lo que seguirá recuperándose de su lesión en su club de origen, el Real Madrid.

Ante la baja de Lorenzo, Barrero reconoce que «tenemos que valorar si es pieza por pieza o si buscar dos puntas». Teniendo en cuenta que lo normal es que Sandoval vuelva a la banda izquierda y Chuma a la punta de ataque, las alternativas para ocupar la posición de segundo punto o tercer centrocampista que tan bien estaba desarrollando el futbolista malagueño, pasan por Nando Copete, más asociativo, o Akito, más incisivo y de las mejores noticias del partido en Algeciras. Incluso Busi también ha sido utilizado para esa posición en alguna ocasión.

Más allá de eso, el técnico espera que su equipo reaccione «como ha hecho cada vez que tenemos una derrota. Tenemos un grupo que no le gusta perder para nada, por eso siempre ha reaccionado, es nuestra seña de identidad».

Entiende que el partido «es comparable a uno de fase de ascenso. El Linares está ahí por méritos propios. Me gusta mucho su forma de competir. De no dimitir de los partidos sea el resultado que sea. Es un equipo que maneja muchos registros».

EL RIVAL

Por su parte, Alberto González, técnico del Linares, indicaba que sus jugadores estaban «muy ilusionados con lo que estamos viviendo. Trabajando al máximo para mantener el puesto». Al Mérida lo definía como «un gran equipo que está haciendo muy buena temporada. Está trabajando bien y a mí me gusta». Entiende que este partido para los emeritenses puede ser «su última bala para engancharse al ‘playoff’, pero tienen la Copa. A priori, la salvación era el objetivo por ser recién ascendido, pero ahora está bien situado lo que le hace ser más peligroso. Han mantenido la base y se han reforzado muy bien y me gusta con lo que se han reforzado, como Meléndez y Copete, que estuvieron con nosotros el año pasado. Las cesiones son chavales más de lo mismo con juventud, desparpajo y dinamismo, ejemplo de cómo es el equipo». No podrá contar con Fran Varela, sancionado, ni con los lesionados Mawi, Alfonso Fernández y Candelas.

Desde la entidad emeritense, además de hacer una promoción de entradas, se ha organizado una fiesta previa al partido para que, de nuevo, haya el mejor ambiente posible en las gradas.