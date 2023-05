El Cacereño Femenino, a por un triunfo clave ante el AEM

Partido determinante para el Cacereño Femenino en su lucha por entrar en la fase de ascenso a la Liga F. Visita a las 12.00 horas de este domingo a la Secció Esportiva AEM, equipo de Lleida con el que pelea por la sexta posición que daría la opción de intentar subir. Las catalanas la ocupan ahora, pero con solo dos puntos de diferencia respecto a las extremeñas, por lo que la situación daría un vuelco en caso de victoria visitante.

«El equipo ha tenido una buena reacción después de la derrota contra el Athletic B. Han trabajado de una manera concienzuda en cuanto a lo que nos queda. Ya queda muy poco y no vale otra cosa que no sea dar el 100%. Se han mentalizado: debemos estar muy concentradas y no cometer los errores que hemos cometido», comenta Ernesto Sánchez.

En su análisis sobre el oponente, el técnico verde comenta que «es un equipo muy rocoso, que no tiene nada que ver cómo juega en casa a cuando lo hace fuera. En su feudo llevan bastante tiempo sin caer derrotadas y eso nos indica el potencial que tienen. Son muy incómodas como locales y le sacan mucho rendimiento a lo que tienen en la delantera».

Para conseguir la anhelada victoria en lo que es la penúltima jornada de la Primera Federación Femenina, ve como determinante «no cometer ningún fallo defensivo» y que «nuestro equipo sea contundente, que sea aguerrido, que recuperemos ese gen competitivo en defensa, que vayamos a muerte a cada balón y a partir de ahí, ya arriba alguna tendremos y seguro que alguna metemos». Y lo reitera: «lo primordial es el trabajo defensivo, que el equipo defienda como una, que el equipo sepa sufrir porque va a haber momentos de mucho sufrimiento, un campo pequeño que ellas conocen bien y saber someter a las contrincantes en distintas facetas».