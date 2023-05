Todo en juego en el Príncipe Felipe entre Cacereño y Montijo

Lleva Julio Cobos repitiendo varias semanas que el partido del domingo es «muy importante». No se equivocaba. Pero el de esta jornada, como él mismo reconoce, lo es aún más, ya que su equipo, el Cacereño, se juega asegurar el playoff de ascenso y el rival, el Montijo, certificar la permanencia en Segunda Federación. Todo eso en 90 minutos en el Príncipe Felipe (12.00 horas), en el que se espera una gran entrada para el último partido de liga regular.

«Hay muchísimo en juego», dice el preparador verde, «es un partido muy importante para los dos». El Cacereño se asegurará jugar la fase de ascenso con una victoria, aunque también podría lograrlo este mismo domingo perdiendo si sus perseguidores, Gimnástica Segoviana y Villanovense, no ganan sus partidos. El horario es unificado para todos: 12.00.

No tiene ninguna baja el conjunto verde, aunque Cobos anuncia algunos cambios --«siempre los hay»-- respecto a los el domingo pasado ganaron en Coria gracias a un tanto postrero de Sanchidrián. «Es un jugador con gol que suma mucho», le elogiaba el preparador.

Espera un partido «difícil», porque aunque el Montijo diese un importante paso hacia la permanencia el pasado domingo, no lo tiene cien por cien asegurado. «Querrán certificar cuanto antes la categoría».

«Tiene jugadores con muchísima experiencia, no se van a poner nerviosos, han vivido toda clase de situaciones. Nos lo van a poner difícil», pronostica Cobos, que no cuenta con plan anti Cristo. El goleador del Montijo, autor del tanto de la victoria rojinegra en el partido de la primera vuelta, ha vuelto tras varios meses de inactividad y conserva todo su olfato goleador. «El plan es mantenerlo lejos de nuestra área, pero es difícil porque en 90 minutos hay momentos para todo. Habrá que estar muy pendiente de él, pues es un jugador que tiene gol, que tiene un imán para recoger todos los balones sueltos. Estaremos atentos, pero no hay ningún plan especial para que Cristo no aparezca», reconocía el de Valdehornillos.

El partido ante el Montijo será el décimo y último derbi del Cacereño esta temporada y su balance es muy positivo, pues ha ganado cinco, empatado dos y perdido otros dos.

El Montijo

El Montijo llega con un balón de oxígeno tremendo tras ganar in extremis al Villanovense. Ese gol de Cristo en el descuento del último envite le permite al conjunto de Marrero poder fallar en Cáceres y depender de sí mismo en la última jornada, en la que recibe al Diocesano.

El técnico quiere cerrar cuanto antes la permanencia y eso pasa por sumar en Cáceres. Ganando en Cáceres, habrá hecho los deberes y se habrá salvado de todo peligro gracias a tener ganado el golaveraje al Coria, al que tiene tres puntos por debajo. Un empate también le puede salvar matemáticamente si le acompañan algunos resultados, entre ellos que el Coria no gane. Pero la derrota le dejaría todavía con apuntes pendientes para el 14 de mayo.

No venir con la soga tan al cuello como se preveía hace a este Montijo, posiblemente, más peligroso. Eso sí, cuenta con dos bajas importantes como son las de sus dos laterales, Pedro Toro y Luis Madrigal, quienes vieron la quinta amarilla ante el Villanovense. En el lateral derecho parece que la solución está clara con Julio Rodao, que se marcó un auténtico partidazo en esa posición el pasado domingo. Y para el izquierdo, Marrero apuesta habitualmente en las últimas semanas por Gideon.

Volverá al Príncipe Felipe el portero Ángel Bernabé, aunque lo hará como suplente. Marrero le dio la alternativa hace un par de semanas, pero los resultados no cambiaron. Sergio Tienza volvió a ser titular en el triunfo ante el Villanovense y, además, resultó claramente decisivo con varias intervenciones de mérito. Ahí no parece que pueda haber cambios. El resto tampoco sufrirá modificaciones.

Para el club montijano la permanencia se antoja importantísima en todos los sentidos. En lo deportivo, para darle una última alegría a la afición y hacer historia estirando a tres años la presencia en esta categoría. Y en lo institucional, a punto de convertirse en sociedad anónima deportiva, es clave no perder la categoría para no perder el interés de futuro compradores.