El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, fue el más rápido este viernes, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto del Mundial de Fórmula Uno; en la que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) -ganador el pasado domingo en Azerbaiyán- marcó el cuarto tiempo; y el otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), el quinto.

En su vuelta rápida del segundo entrenamiento libre -en el que se marcaron los mejores tiempos del día-, Verstappen, que aspira a lograr un tercer título seguido, cubrió los 5.412 metros del circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de la calurosa Miami en un minuto, 27 segundos y 930 milésimas, 385 menos que Sainz y con una ventaja de 324 milésimas sobre el compañero de éste, el monegasco Charles Leclerc; que, al chocar contra las protecciones en la séptima de las 19 curvas del circuito, provocó la interrupción durante unos minutos -a falta de diez-, con bandera roja, de la segunda sesión.

Los mejores cronos se lograron en el ensayo vespertino, con el neumático blando y antes de que todos comenzaran a hacer simulación de carrera -a falta de 20 minutos para la conclusión- en la abrasiva y re-asfaltada pista de Florida; donde la gestión de los neumáticos será decisiva. En ella 'Checo' -que se impuso el pasado domingo en Bakú- marcó el cuarto tiempo de los ensayos, a 489 milésimas de 'Mad Max' y Alonso el quinto, a siete décimas del nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos.

Después de Azerbaiyán, donde se estrenó el nuevo formato sprint -con dos calificaciones separadas, para cada una de las dos carreras y un solo entrenamiento libre-, patrón que se repetirá otras cinco veces este año; en Miami la F1 regresó a su vida 'normal'; y la jornada de este viernes se empleó para hacer todo tipo de pruebas. En una pista que debutó el año pasado; con un asfalto nuevo y sometido a muy elevadas temperaturas: la primera sesión acabó con 30 grados centígrados ambientales y 49 en el asfalto; la segunda, a 28 y 38, respectivamente.

Verstappen, que comanda el Mundial con 93 puntos, sólo seis más que 'Checo', encabezó la tabla de tiempos por delante de los dos Ferrari, con los que los Red Bull hicieron un 'sandwich', al marcar el piloto de Guadalajara (Jalisco) el cuarto crono. En la pista construida en torno al estadio en el que juegan como locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la espectacular liga profesional de fútbol americano.

Alonso, en una segunda juventud a los 41 años y que es tercero en el certamen, a 33 puntos del líder, acabó justo detrás de los pilotos de la escudería dominante y del equipo más laureado de la historia. En una jornada en la que Red Bull anunció, por boca del 'cerebro' de la escudería, el austriaco Helmut Marko, que ha prolongado el contrato -sin especificar la duración del mismo- de su ingeniero estrella, el inglés Adrian Newey, el gurú de la aerodinámica: creador del sensacional monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel ganó sus cuatro títulos (con cuatro 'dobletes' para el equipo, entre 2010 y 2013); y uno de los principales responsables de la nueva era triunfal que viven los toros rojos.

Sainz -quinto en el Mundial, con 34 unidades-, que reconoció que aún no está donde quisiera tras las primeras cuatro carreras del curso y que viene de acabar quinto en Bakú, donde su compañero Leclerc logró el primer podio del año para Ferrari -que, de momento, no pasa del cuarto puesto en el Mundial de constructores- apunta a un mejor fin de semana en Miami. El talentoso piloto madrileño apuntará, como mínimo, a su decimosexto 'cajón' en la F1.

Alonso, que después de asombrar de nuevo al mundo al acabar tercero las tres primeras carreras del año -sus tres primeras con Aston Martin: en Baréin, Arabia Saudí y Australia- concluyó cuarto el pasado domingo en Azerbaiyán "en un mal fin de semana en el que" luchó "por el podio" y se quedó a solo un segundo del mismo, marcó el quinto tiempo de la primera jornada de entrenamientos. Aunque esta vez parece que encontrará una mayor oposición de los Ferrari, para mayor alegría de Sainz. El astro astur, séptimo por la mañana, marcó el quinto crono en el ensayo vespertino. Justo por detrás de 'Checo', que viene de ganar brillantemente en Azerbaiyán -donde firmó su sexta victoria desde que corre en la F1, la segunda de la temporada y la segunda en Baku- y que confirmó el pasado domingo que, con el que ahora mismo es, de lejos, el mejor coche de la parrilla, puede soñar con proclamarse campeón del mundo. El mexicano, que será líder del Mundial si gana en la Florida, marcó el cuarto crono de la jornada; a algo menos de medio segundo de su colega de los Países Bajos; y con una ventaja de dos décimas sobre Alonso.

De forma sorprendente, fueron los Mercedes los que dominaron el primer entrenamiento, con el inglés George Russell, que había tenido problemas al comienzo de la sesión, liderando la tabla de tiempos -con un crono de 1:30.125-, con dos décimas de ventaja sobre su compatriota y compañero Lewis Hamilton, que el jueves había criticado abiertamente en Miami las políticas del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que recortan de forma clara los derechos de la comunidad LGBTQI. Sir Lewis -que recibió ese título de la fallecida Reina Isabel II después de ganar, en 2020, su séptimo título mundial- comparó la situación de Florida con la de Arabia Saudí y, por ese motivo, corre este Gran Premio con la bandera arcoiris en su casco.

Leclerc y Verstappen se habían quedado a 32 y 42 centésimas en la tercera y en la cuarta plaza, respectivamente, en el primer ensayo. En el que Sainz había marcado el quinto crono, a seis décimas; Alonso el séptimo, a un segundo y una décima; y 'Checo' -a un segundo y cuatro décimas del crono de Russell- en la undécima plaza de la tabla de tiempos; antes de avanzar siete plazas por la tarde.

La sesión matinal estuvo interrumpida durante unos ocho minutos, con bandera roja, para retirar de pista el Haas del alemán Nico Hülkenberg, accidentado -sin mayores consecuencias físicas- en la tercera de las 19 curvas de la pista de Miami; cuando, en la segunda mitad del entrenamiento, después probar los compuestos duros y medios, casi todos habían comenzado a hacer simulación de calificación. El danés Kevin Magnussen, compañero de Hülkenberg, estuvo a punto de correr igual suerte que el alemán al inicio del segundo ensayo, en el que dio un trompo y pasó rozando un muro. Pero al final, la segunda bandera roja de la jornada la acabó provocando, asimismo sin sufrir daño alguno, Leclerc, el compañero de Sainz; que daño el tren delantero de su coche tras chocar en la curva 7.

Alonso, que ya tenía el premio al mejor adelantamiento del mes de marzo -el que le hizo en Baréin a Hamilton- recibió en Miami el del mejor del mes de abril: el que efectuó sobre Sainz en Bakú, el domingo pasado. El genial piloto asturiano se situó por detrás de los Red Bull y los Ferrari en la tabla de tiempos -a siete décimas de 'Mad Max'-, en la que el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage se situó séptimo -a nueve-: justo por detrás de su compatriota Lando Norris, autor del sexto tiempo del día con su McLaren.

El canadiense Lance Stroll, el nuevo compañero de Alonso, acabó octavo, a un segundo exacto del líder del Mundial; mientras que Russell, el más rápido en el primer acto, no pasó del decimoquinto en la aún sucia pista de Miami. En la que se completarán los entrenamientos libres este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical: prevista a 57 vueltas para completar un recorrido de 308,3 kilómetros.

Alonso: "Solemos ser fuertes los domingos"

El español Fernando Alonso declaró este viernes que "la calificación" de este sábado "es importante, pero" que suelen "ser fuertes los domingos, así que habrá que ver qué pasa". "Ha sido un viernes de entrenamientos relativamente rutinario para nosotros, después del formato diferente de Bakú", explicó Alonso, en una segunda juventud a los 41 años; que, con tres terceros puestos en sus tres primeras carreras con Aston Martin -en Baréin, Arabia Saudí y Australia- y un cuarto el pasado domingo, en Azerbaiyán, es tercero en el Mundial: con 60 puntos, 33 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que apunta a un tercer título seguido y que fue el más rápido en los entrenamientos de este viernes.

"Tuvimos más tiempo en pista para aprender cosas acerca del coche y de los neumáticos este fin de semana, aunque algunas banderas rojas interrumpieron ambas sesiones", apuntó el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso en la F1, en la que cuenta 101 podios. "Hasta el momento, creo que el nuevo asfalto parece que es mejor; pero, básicamente, hoy estuvimos limpiando la linea de pilotaje. Y da la sensación que cuando te sales de ella, está muy resbaladizo; algo que complicaría las posibilidades de adelantar", manifestó Fernando este viernes en la calurosa Miami.

"La calificación de mañana es importante, pero solemos ser más fuertes los domingos, así que veremos a ver qué pasa", añadió Alonso tras acabar quinto los entrenamientos en la pista construida alrededor del estadio donde juegan de locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la espectacular liga profesional de fútbol americano.

Sainz: "Completamos el programa y sacamos muchísimos datos"

El español Carlos Sainz (Ferrari) declaró este viernes -que calificó de "intenso"- que completaron "todo el programa" y que extrajeron "muchísimos datos" en los ensayos. "Hoy, en Miami, fue, tal y como se esperaba, un viernes intenso; con temperaturas elevadas y en el que rodamos mucho", comentó Sainz, de 28 años, con una victoria y quince podios en la F1, que es quinto en el Mundial, con 34 puntos, 59 menos que Verstappen. "El asfalto es muy diferente al del año pasado, así que era importante tener buenas sensaciones en estas nuevas condiciones", comentó el talentoso piloto madrileño, que la pasada temporada acabó tercero en esta pista, recién re-asfaltada.

"Completamos todo el programa, probamos los tres compuestos (de neumáticos) y extrajimos muchísimos datos para analizar durante esta noche", comentó Sainz después de ser el segundo más rápido en los entrenamientos libres para la quinta de las 23 carreras del curso.

Por su parte, el inglés Lando Norris (McLaren) aseguró que espera "estar en la Q3 (la tercera ronda de la calificación)" de este sábado. "Ha sido un razonable primer día en Miami; creo que mejoramos ligeramente entre el primer y el segundo entrenamiento libre, algo que estuvo bien; por lo que podemos intentar seguir avanzando en esa dirección mañana", comentó Norris, nacido hace 23 años en Bristol, que es décimo en el Mundial, con 10 puntos. "Estoy relativamente contento, creo que hemos encontrado un balance algo mejor en el coche. Tenemos problemas en algunas partes de la pista, así que nos centraremos en mejorar en esas zonas, aumentar la confianza en el coche y luchar por estar en la Q3 de la calificación mañana", comentó Norris, que hace cuatro años era compañero del español Carlos Sainz -ahora en Ferrari- en McLaren; y que cuenta seis podios en la categoría reina.

También el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial, declaró que "no" tuvo su "mejor viernes, pero" que si mejora, "la cosa debería ir bien". "Las condiciones ahí afuera no son estupendas. Sobre todo en lo que al agarre se refiere, en el primer entrenamiento libre parecía que rodábamos con intermedias o con ruedas de mojado", comentó 'Checo', nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco) y que el pasado domingo, al ganar en Azerbaiyán, firmó su sexta victoria en la F1, la segunda del año y la segunda en Bakú, la capital de ese país. "Es complicado sacar una lectura apropiada en estas condiciones de bajo nivel de agarre, pero sólo hay unos muy pequeños márgenes para asegurarnos de que logramos mejorar", opinó el bravo piloto tapatío, que suma 87 puntos en el Mundial, apenas seis menos que su compañero. "Estuvimos probando algunas cosas relacionadas con el equilibrio mecánico y creo que hemos aprendido bastante", apuntó 'Checo', que cuenta 29 podios en la categoría reina y que se convertirá en líder del Mundial si gana este domingo en el circuito construido alrededor del estadio donde juegan de locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

"No he tenido el más sensacional de los viernes. En una de mis vueltas lanzadas bloqueé en la última curva; y luego, en la tanda larga, no creo que hayamos podido extraer demasiada lectura de las vueltas que dimos", señaló. "Así que creo que aún tengo cosas por sacar, porque tampoco he pilotado muy bien hoy", admitió el mexicano de Red Bull, líder destacada en el Mundial de constructores. "Si soy capaz de mejorar mi pilotaje y logro sentirme algo más cómodo, creo que todo debería ir bien", declaró 'Checo' después de marcar el cuarto tiempo en la jornada de entrenamientos libres para la quinta de las 23 pruebas del año.