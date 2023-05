El Villanovense, a ganar en casa al Cerdanyola para mantener la ilusión

El Villanovense necesita ganar para mantener vivo el sueño de jugar fase de ascenso dentro de dos semanas. Eso es así. Los serones están cuajando un final de temporada muy pobre y un tropiezo ante el Cerdanyola este domingo (12.00h.) puede ser casi definitivo para despedirse de su objetivo.

El conjunto dirigido por José González ‘Gus’ ya no depende de sí mismo para estas dos últimas jornadas de la fase regular. Las tres derrotas, un empate y una única victoria de los últimos cinco encuentros han precipitado al cuadro serón a al sexta posición clasificatoria. La parte positiva, si es que la hay, es que la Gimnástica Segoviana, quinto clasificado, está a solo un punto del equipo de Villanueva de la Serena. Pero después de haber desperdiciado el Villanovense la posibilidad de depender de sí mismo ahora vive a merced de resultados propios y extraños. Todo ello tras perder las dos últimas jornadas ante Coria y Montijo, respectivamente.

Su rival de este domingo viene con la moral por las nubes pero en un momento deportivo delicado. Los catalanes ganaron por un escueto 1-0 el pasado domingo en casa al Atlético Paso para salir del ‘playout’, ese que buscan evitar a toda costa y que ahora sobrepasan por solo dos puntos. Por ello, saben que puntnuar en Villanueva es crucial para sus aspiraciones de salvación, esa que podrían certificar si ganan al Villanovense y el resto de resultados de sus rivales perseguidores también les acompañan este fin de semana.

Dos últimas derrotas

Los dos golpes que se ha llevado el Villanovense en las dos últimas jornadas han sido evidentes, por eso Gus ha tratado de mentalizar a sus jugadores de que las opciones están ahí y que jugar o no la fase de ascenso no empañará el buen papel que han desempeñado esta temporada. Si bien, son conscientes de que el sabor del curso no será el mismo dependiendo de si juegan o no la promoción por el ascenso a Primera Federación.

Así, después de la derrota en Montijo es de esperar algunos cambios en el once titular. Benji tiene papeletas para ver el encuentro en el banquillo después de su caraja defensiva ante los de Marrero, mientras que Dan Ojog, lejos de su mejor nivel, quizás también espere su oportunidad fuera del campo. En esas, Samu Hurtado y Javi Sánchez parten con opciones de ser titulares. Arriba, Ohemeng se perfila otra vez como titular junto al galés Joshua Farrell.

Sea como sea los serones están obligados a no fallar de cara a la última jornada de liga, en la que se medirán al Alcorcón B.