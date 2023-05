Diocesano y Coria reparten pena y alegría

Alegría y pena, dos conceptos intrínsecamente ligados al deporte, donde solo puede ganar uno. Lo primero se lo quedó este domingo el Coria. Lo segundo fue para un Diocesano que durante semanas ha remado contracorriente para al final no ser capaz de evitar caer a Tercera Federación. El triunfo celeste en Pinilla (0-1), donde quizás se vivió el ambiente más especial de toda la temporada con dos animosas aficiones, certifica el descenso matemático de los colegiales a falta de una jornada. Eso mismo es lo que evitan los celestes, que sin embargo siguen en playout y se la jugarán el próximo domingo sin depender de sí mismos y con otros dos protagonistas implicados, Cerdanyola y Montijo. Los tres están empatados a 38 puntos.

El de Pinilla entre Diocesano y Coria fue un partido de fútbol sin fútbol. Las emociones, los nervios, el miedo a fallar, las ganas. Todo eso pudo más. Apenas hubo disparos entre los tres palos. El conjunto local ni tan siquiera lo hizo y el visitante al menos lo logró una vez, una acción a balón parado que acabó con el gol de un majestuoso Alexander, que voló por encima de todos para picar el balón, alojarlo en la portería de Miguel Cordero y hacer que su equipo saliera por la puerta grande.

El duelo fue un catálogo de imprecisiones desde el principio hasta el final. La cabeza de los jugadores iba más rápido que sus piernas y sus deseos de llegar al área contraria se traducían constantemente en pases equivocados que no conducían a nada. Tanto Diocesano como Coria empezaron a mil por hora, convirtiendo el juego en un correcalles. Un espejismo, porque el orden defensivo que ambos se habían propuesto mantener evitaba cualquier señal de peligro.

Cuando las revoluciones bajaron la pelota la manoseaban más los jugadores de Diego Merino, mientras que los de Adolfo Senso, como en otras muchas ocasiones, se encomendaban a robar y correr. Ni lo uno ni lo otro conducía a nada.

Un lanzamiento desde fuera del área de Manu que se topó con un defensa, un par de disparos lejanos de Santi Luque, uno chocó contra la zaga, el otro se fue altísimo. Esa era toda la producción ofensiva del partido hasta que llegó el córner que cambió todo. Cogió el balón Sergio Gómez, que tiene un guante en la pierna, que pone la pelota siempre donde se lo propone, que mete calma y cabeza en cada una de las acciones. El de Jaraíz de la Vera colgó el balón al área pequeña donde esperaba la cabeza de Alexander, que volando por encima de todos la empujó hasta el interior de la portería.

Éxtasis visitante. Partido nuevo, pero el Dioce seguía sin ser capaz de generar peligro contra la portería de Toni Varea. La mejor acción fue un pase entre línea a Rayco que remató de primeras sobre el cuerpo del guardameta, pero la acción estaba invalidad por fuera de juego del canario.

La primera parte terminaba con Chavalés pidiendo un poco más de gasolina a la grada, un gesto que repitió mediado el segundo tiempo. Y aunque ese aliento llegó, no fue suficiente para un Diocesano incapaz de tirar a puerta.

Si el fútbol había sido escaso en la primera parte, en la segunda desapareció. El Dioce quería pero no podía. El Coria directamente no quería. Los celestes ralentizaron el juego, arañando un segundo al cronómetro cada vez que la situación la requería. El otro fútbol, tan denostado, pero siempre útil.

El encuentro se fue calentando. Los nervios estaban al flor de piel y la actuación del árbitro no convencía ni a unos ni a otros, aunque el paso del castellanoleonés Guillermo Cueto Amigo por Pinilla no influyó en el resultado.

Cumplida la hora de partido Senso metió en el campo toda la pólvora que tenía, dando entrada a Bernal y Pliego por los Pablos, Margallo y Guerrero, y manteniendo en el verde a Rayco. Pero ni así. Era un domingo en el que no tocaba tirar a puerta, al menos entre los tres palos, porque en el 75 Dani Sales lo intentó desde muy lejos. Altísimo.

El partido murió en el área del Diocesano con un Coria que respiraba tranquilo con el balón lejos de su área. Ya no había fuerzas para más. La derrota, y el descenso, estaba asumido en las filas colegiales. Los celestes festejaron el triunfo, pero con moderación. Aún no pueden respirar tranquilos.

Adolfo Senso: «Hemos estado muy nerviosos»

«Hoy hemos culminado el descenso con un mal partido. Hoy estamos jodidos, pero mañana entrenaremos otra vez y hay que mirar para delante, tratar de levantar la moral y afrontar el partido del Montijo igual que si nos jugáramos algo». No había pesar en las palabras de Adolfo Senso, entrenador del Diocesano, tras certificarse la caída de su equipo a Tercera Federación, algo que «no es que lo tuviéramos asumido, pero era una posibilidad que existía desde hace tiempo». En cuanto al duelo ante el Coria, reconoció que sus jugadores estaban «muy nerviosos», al menos en la primera parte. «Quizás algo menos en el segundo tiempo. El equipo no ha respondido como venía respondiendo en los últimos partidos. Ha ganado el que menos fallos ha cometido. Los porteros no han hecho ninguna parada de mérito, no ha habido mucho juego de ataque», concluía el técnico.





Diego Merino: «Todo está aún por decidir»

«Estoy muy contento, muy feliz. Están siendo siete semanas de un gran desgaste tremendo. Estoy reventado. No hay nada comparable al sufrimiento de vivir una permanencia», decía Diego Merino, entrenador del Coria, tras la victoria de su equipo ante el Diocesano. El preparados asumía que «todo está aún por decidir», pero se congratulaba de haber evitado el descenso directo. «Certificamos el ‘playout’, que por lo menos nos da quince días más conseguir la permanencia». «Hemos competido muy bien», añadía, reconociendo que «cuando hay una carga emocional tan grande, todo lo futbolístico queda en un segundo plano. El equipo está compitiendo muy bien, hemos cerrado muy bien nuestra portería». Apuntaba que «no le tenemos miedo a nada» en referencia a lo que está por venir: «Si hay que ir al ‘playout’, iremos; y si nos salvamos directamente será una gran noticia».