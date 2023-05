Miquel Jaume, fundador del Palma Futsal hace veinticinco años, se estará tomando un buen whisky desde el cielo. Su equipo se ha proclamado este domingo campeón de la UEFA Futsal Champions League en la tanda de penaltis tras un partido de infarto que ha terminado con empate en un desatado Velòdrom Illes Balears (1-1). El gol de Rivillos le ha dado el triunfo después de una impecable tanda en la que Tayebi, Cainan, Marlon y Cléber también han anotado para convertir a este grupo en historia del deporte mallorquín. El destino le tenía reservado el título de clubes más grande del mundo después de años quedándose con la miel en los labios. Y justo ha sido desde los seis metros, que tantas decepciones ha dado en el pasado, el que le ha llevado a la gloria. Los 5.280 espectadores que han llenado el recinto han sido testigos de una gesta porque diez de los catorce jugadores de esta plantilla jamás habían disputado competiciones europeas. Mención especial se merece Luan Muller, que con su soberbia actuación ha sostenido a los suyos ante uno de los gigantes del fútbol sala internacional.

El Palma estaba avisado de la voracidad del rival y ha demostrado que había captado el mensaje. Los lusos han tratado de asustar con un ritmo infernal, pero lo cierto es que los primeros golpes los han dado los locales, con remates de Cainan, en dos ocasiones, y Tayebi. Pero el Sporting ha sacado los dientes con tiros de Alex Merlim y de Neves. Precisamente en un error de Marlon ha estado a punto de aprovecharlo el pívot, pero Luan Muller ha vuelto a dejar claro, como ante el Benfica, que estaba inspirado.

Los verde pistacho igualaban el gran ritmo de los locales, aunque tenían algunos problemas en la salida del balón. Los misiles de Tayebi y Chaguinha, más uno de Mancuso que ha rozado el larguero han alimentado la confianza de los verde pistacho, que tampoco estaban tan fluidos en ataque y sufrían en la elaboración. Los visitantes son incómodos incluso cuando estaba el juego parado. Hasta que el más atrevido de la pista, como si fuera un kamikaze, ha cambiado el panorama del encuentro. El meta Luan Muller ha avanzado muchos metros sorteando a rivales hasta llegar al área pequeña, Guitta le ha salido y la pelota muerta le ha caído a Rivillos, que sin pensarlo la ha metido al fondo de la portería. El Velòdrom ha estallado de alegría porque había sido testigo de una locura con final feliz.

El 1-0 ya estaba en el electrónico, pero quedaba un mundo. El Sporting ha acusado el golpe y los de Ciutat, muy concentrados, apenas le dejaban reponerse. Joao Matos con un chut espectacular ha provocado que Luan se luciera, al igual que con un remate a bocajarro de Zicky que se ha estrellado en el brasileño.

En la reanudación el choque se ha desordenado un poco, con un Sporting más agresivo y un Palma tratando de mantener su nivel. Rivillos casi se ha aprovechado de un fallo de Guitta, pero el verdadero protagonista ha sido Luan Muller, una auténtica muralla. Primero con un tiro de Varela, pero sobre todo después con otro de Pauleta que ha levantado de sus asientos al público. Eso sí, el palo también ha sido otro buen aliado en un tiro del propio Pauleta.

El Palma Futsal se ha dado cuenta que buscar el segundo era mejor que tratar de evitar el primero del adversario. Y ha dado un paso hacia adelante demostrando personalidad. Cainan ha hecho que Guitta también brillara con un soberbio paradón. Y justo cuando más confianza transmitían los mallorquines, ha llegado el mazazo. Zicky, de tacón, se ha aprovechado de un rechace para marcar. Quedaban 7.39 para el final. La respuesta del Palma ha sido inmediata, con un chut de Rivillos que ha repelido Guitta. Ha empezado un minipartido y había que ganarlo como fuera, el mayor premio posible estaba en juego. El susto ha llegado con un gol de Sokolov que, a instancias del videoarbitraje, ha sido anulado por un agarrón.

El Palma ya no estaba tan fino, ni mucho menos. Y ha llegado el desquiciamiento en las dos porterías. Chaguinha ha estrellado el balón en el poste chutando desde su casa, con Guitta descolocado tras una jugada de ataque, y después Tomaz lo ha intentado sin fortuna. La tensión era máxima y los problemas físicos han aparecido. Vadillo ha ordenado el portero-jugador en una demostración de valentía. Quería ganar. Pero un tiro de Rivillos y poco más ha dado paso a la prórroga. Era el momento de ser muy fuerte mentalmente. El encuentro ha sido una guerra, pero los primeros cinco minutos han sido del Sporting. Erick, con un disparo desviado, y Zicky, que se ha encontrado a Luan Muller, han sido las ocasiones. Vadillo ha insistido con el portero-jugador en el segundo acto, con Eloy Rojas de amarillo. Quería evitar los penaltis a toda costa. El propio ala ha chutado desde muy lejos, pero sin puntería. Ya no había claridad de ideas. Zicky, a la media vuelta, ha tirado fuera y Varela tampoco ha podido batir a Luan. La afición ha apretado, pero había que irse a los temidos seis metros. Y ahí el Palma ha sido el mejor, anotando los cinco lanzamientos y aprovechándose del error de Varela, el único que no lo ha metido de los suyos. La euforia ha sido indescriptible y el Palma ya es el mejor equipo de Europa. A disfrutarlo.