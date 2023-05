«En el Montijo no queremos ver el 'playout' ni en pintura», dice Juan Marrero

El Montijo acaricia con la yema de los dedos la permanencia, pero le queda un último trabajo: ganar el domingo a las 12.00 horas al Diocesano en el municipal Emilio Macarro. En teoría, con el conjunto colegiado descendido, debería ser tarea accesible, pero Juan Marrero no se fía:«en el fútbol de hoy día nadie regala nada. Todos los equipos compiten aunque no se jueguen nada y no existe nada previsible. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido e intentar ganar para hacer los deberes. En estos momentos, no queremos ver el 'playout' ni en pintura».

El Montijo no depende de nadie. Ganando está salvado. Y si empata, tendría que esperar un tropiezo o de Coria o de Cerdanyola. Marrero no se fia del Diocesano «porque hablamos de un equipo que domina bien la pelota y tiene mucha velocidad, con jugadores jóvenes muy buenos y con un gran entrenador. Es un equipo que siempre me ha caído especialmente bien y, la verdad, es una pena que haya descendido». De ganar, sería el último partido de Juan Marrero en el banquillo montijano al acabarse su contrato y cerrar una etapa de rojillo. Para este último encuentro, el técnico pide el apoyo de la afición. «Es histórico tener al Montijo en esta categoría. Les pido que aprieten porque ese oxígeno puede ser clave en el partido».