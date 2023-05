La Ryder Cup, el sueño (posible) de Jorge Campillo

Hace unos meses, en agosto del año pasado, Jorge Campillo protagonizó una larga entrevista en este diario cuyo titular generó no poca polémica. En él, el cacereño decía: «me moriré y no habrá un extremeño que consiga lo que yo he logrado ya en el golf» y fue acusado de prepotencia por la habitual turba de las redes sociales. Sin embargo, él sigue dando motivos para pensar que está escribiendo una historia difícil de repicar. En los cinco últimos torneos del DP World Tour, la nueva denominación del Circuito Europeo, ha terminado entre los diez primeros, un logro del que existen muy pocos precedentes en el golf profesional. El ‘no va más’, aunque sea pronto para decirlo, sería que fuese escogido para la próxima Ryder Cup, que se disputa en octubre en Italia, para lo que va acumulando posibilidades. Un extremeño en la legendaria competición entre norteamericanos y europeos por la supremacía en el deporte.

«No me arrepiento de lo que dije en la entrevista», asegura Campillo cada vez que se le recuerda el asunto. Medio en broma medio en serio apunta que el ‘chaparrón digital’ que le cayó hasta le ha motivado para seguir sacando lo mejor de sí mismo.

La consecuencia, en todo caso, está en haberse instalado por segunda semana consecutiva en la séptima posición del DP World Tour. Solamente una vez --una fugaz quinta posición en 2019-- ha estado más arriba. Ahora parece que se moverá en la zona alta de ese ranking durante semanas, ya que ha acumulado el 75% de los puntos logrados la pasada temporada cuando todavía quedan muchos meses de competiciones.

«No creo que haya cambiado demasiado mi juego. El año pasado ya hice las cosas bien, aunque los resultados fuesen un poco peores. Tampoco creo que me esté saliendo todo porque ha habido torneos en los que incluso he podido terminar más arriba», comenta. Lo hace desde Bélgica, donde este jueves inicia un nuevo desafío en el Soudal Open, con sede en la ciudad de Antwerp. «En 2022 lo hice bien aquí, pero me perjudicó una última jornada que no fue buena. Tengo ganas de completar otro buen torneo», sostiene, pleno de confianza.

Todo empezó con el cuarto puesto en India en el Hero Open y tuvo su momento culminante a continuación, con la victoria en el Abierto de Kenia. A su curiosa foto con un trofeo con forma de rinoceronte le siguieron el noveno lugar en Japón, el sexto en Corea del Sur y el reciente octavo en Italia, precisamente en el club Marco Simone donde se disputará la próxima edición de la Ryder. Y ahí queríamos llegar, por supuesto.

«ES MUY DIFÍCIL»

Con ese tema, Campillo tiene su propia versión cholística: «la idea es que tenemos que ir torneo a torneo». El enfrentamiento ante el equipo norteamericano será del 30 de septiembre al 3 de octubre y él aspira a ser uno de los doce elegidos por Luke Donald, capitán del equipo europeo. En su equipo tendrán que estar obligatoriamente los tres mejores europeos del DP World Tour descontando a los tres mejores en esa clasificación del ranking mundial. El también español Jon Rahm y el inglés Rory McIlroy tendrían un sitio asegurado, mientras que a continuación se abre una lucha en la que, si se decidiese hoy la lista estaría Campillo junto al francés Victor Perez y el polaco Adrian Meronk, ganador en Italia. Los otros seis componentes del equipo los eligiría Donald personalmente. Hay cierta tradición de incluir a un jugador local, que sería Francesco Molinari, y a partir de ahí es una incógnita, todo dependiendo de los momentos de forma y también de cuestiones como que Rahm, uno de los líderes del equipo sin duda, podría entenderse mejor con otro español al lado, al modo que ocurrió en el pasado en las participaciones de Seve Ballesteros, Sergio García, Chema Olazabal y Miguel Ángel Jiménez, entre otros.

«Con este sistema es muy difícil que me clasifique. No creo que vaya a entrar entre los seis seleccionados y tendría que entrar por ranking. Va a depender de lo que pase en los próximos torneos porque para puntuar para la Ryder solo se tienen en cuenta lo que suceda hasta el 3 de septiembre», apunta. En sus planes está clasificarse en dos de los ‘grandes’, el Open Británico y el US Open, para solidificar sus posibilidades. «Si me meto entre los cinco o diez primeros en uno de esos dos ya tendría algunas posibilidades más. Tampoco es imposible», comenta. La otra vía sería seguir encadenando actuaciones notables en el DP World Tour, quizás salpicadas por algún triunfo que se uniese al de Kenia.

No oculta su tremenda ilusión por acudir a una Ryder que cada dos años siguen millones de personas por televisión: «sería ya un momento increíble en mi carrera, todo un sueño». Los dos primeros días se juegan ‘foursomes’ --partidos por parejas-- y el domingo, individuales uno contra uno.En total habrá 28 puntos en juego, pero el empate a 14 haría que Estados Unidos retuviese el título conseguido en Wisconsin en 2021 por amplia diferencia (19-9). ¿Estará un extremeño en la revancha?