El Cáceres, salvado matemáticamente

Salvados. Y no por la campana. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no necesitará ganar ninguno de los dos encuentros que le restan para conservar un puesto en la LEB Oro 2023-24, ya que el Força Lleida cumplió los pronósticos este viernes y derrotó al Juaristi ISB (91-78), haciendo ya imposible que los verdinegros ocupen una de las tres últimas posiciones al final de esta temporada.

Es un respiro gigantesco que culmina unos últimos mes muy difíciles, en los que las derrotas han abundado mucho más que las victorias. Finalmente, la mejoría en la segunda vuelta tras una profunda reforma de la plantilla ha dado sus frutos, con el momento más brillante con el triunfo ante el Leyma Coruña del pasado viernes (102-94). Hacer saltar la banca ante uno de los ‘grandes’ de la LEB Oro ha permitido que el grado de sufrimiento se rebaje considerablemente en el esprint, consistente en la visita del domingo ante el Melilla y en el cierre en el Multiusos contra Valladolid.

El conjunto de Roberto Blanco se queda con la meta de escalar un par de posiciones --ahora es decimocuarto, pero puede alcanzar la decimosegunda plaza si rebasa a Almansa y Ourense-- y engrosar su casillero de partidos ganados, que ahora está en 10.

El partido entre Lleida y Juaristi se decantó muy pronto, quitándole dramatismo al posible suspense que se hubiese producido en caso de victoria vasca. Solo una improbable combinación en estas dos jornadas hubiese dado con los huesos del Cáceres en LEB Plata, ya que también está implicado el Oviedo, que este sábado se medirá al Tau Castelló. El Lleida empezó ganando 15-0 y al descanso mantenía un buen margen (49-34). El Juaristi no lo dejó de intentar en vano tras el descanso. En todo caso, todavía tiene la posibilidad de superar al propio Oviedo.

El Cáceres partirá en la mañana de este sábado hacia Melilla con una sonrisa en la boca, sabiendo que un patinazo, como se temía hace bien poco, no tendrá consecuencias.

«SUPERCONTENTO»

Roberto Blanco siguió en su domicilio con la lógica atención el partido en el que podía sellarse la permanencia de los suyos. Justo al terminar atendió con máxima satisfacción a este diario. «Estoy supercontento. Era el principal objetivo del club este año y lo hemos conseguido», comentó, reconociendo abiertamente que «tras una temporada tan dura y con tantos problemas, se te quita un peso de encima».

Fue extraña esta permanencia en la distancia. «Al no haber una jornada unificada ha sido diferente, pero lo he podido disfrutar con mi gente», indicó el técnico, que tuvo un recuerdo especial hacia los aficionados: «Seguro que estarán muy contentos. Hemos luchado mucho, hemos sufrido mucho y al final lo hemos conseguido».

También aplazó cualquier tipo de balance hasta que termine la liga regular. «Eso tiene que ser después del partido ante el Valladolid, sentarnos y ver todo lo que hemos hecho mal, pero alguna cosa seguro que también habremos hecho bien», declaró.

Sobre la visita al Melilla, no quiere restarle importancia, apelando a la profesionalidad de sus jugadores. «Hay muchos motivos por lo que ganar. El principal es por la afición, por la que tenemos que dar todo hasta el final, pero también por el club y por nosotros mismos. No es lo mismo terminar una temporada como esta con diez victorias que con once y con doce», concluyó.

La trascendencia del choque sí puede cambiar algo el reparto de los minutos. Volverá Kostas Vasileiadis tras su sanción mientras que Pablo Sánchez ha recuperado fortaleza en su rodilla lesionada. Sin embargo, Kenny Hasbrouck arrastra una sobrecarga en la zona isquiosural.