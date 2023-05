El salvado Cáceres visita a un Melilla ya descendido a Plata

Partido extraño el de la mañana de este domingo en Melilla (12.30 horas): el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que se enteró el viernes por la noche de que ya había salvado matemáticamente la categoría al perder el Juaristi en la pista del Lleida, acudirá a la pista de un oponente que pasadas las 21.00 del sábado vio certificado su descenso a LEB Plata.

Tras la victoria del Alimerka Oviedo frente al Tau Castelló (83-66) las tres fatídicas plazas ya están otorgadas antes de la disputa de la última jornada: al conjunto de la ciudad autónoma, que no se ha perdido ni una sola edición de la LEBOro desde que fue fundada en 1997, le acompañarán el Grupo Bueno Arenas Albacete y el Juaristi. El dramatismo que se presumía hasta el último segundo no será tal y al menos el Cáceres tendrá la opción de disfrutar y hacer disfrutar del baloncesto sin presiones añadidas más allá de la profesionalidad de cada uno.

El partido en el pabellón Javier Imbroda, escenario hace una década de parte de un dramático ‘playoff’ semifinal de ascenso a la ACBentre los mismos contendientes, ha bajado pues muchísimo de decibelios. El Melilla ha pagado con mucha más rigurosidad sus errores en la configuración de la plantilla y no ha sabido rectificarlos, incluyendo en su caso un cambio de entrenador. Con Gonzalo García de Vitoria el naufragio ha resultado inevitable, consecuencia directa de una cifra pírrica de victorias (siete), demasisado lejos a la que contabiliza hoy por hoy el equipo de Roberto Blanco (diez). Alcanzar la undécima y la duodécima y ganar un puesto en la clasificación hasta el decimotercero es el objetivo más tangible que le ha quedado a los verdinegros, que recuperan para el choque a Kostas Vasileiadis tras su sanción. Es de esperar que, al no haber nada más en juego, los minutos sean repartidos con la orientación de no sobrecargar más aún a los jugadores que arrastran problemas físicos, como Kenny Hasbrouck, Albert Lafuente y Pablo Sánchez.

La curiosidad es que en el bando melillense estará Simas Jarumbauskas, fichado por el Cáceres en verano como ilusionante descubrimiento y que no llegó a completar la primera vuelta. Buscó acomodo en Melilla, pero su rendimiento no ha mejorado de forma significativa. «Es un jugador de LEB Oro. Lo que le falta es encontrar su sitio. Yo al menos no tengo ninguna queja sobre él», afirmó Blanco el viernes. El respiro considerable que recibió el viernes por la noche es el preludio a una reflexión más profunda sobre qué ha pasado esta temporada y si, de acuerdo con la junta directiva, continuará en la próxima. Pero eso, 80 minutos de baloncesto mediante incluyendo los del próximo viernes ante Valladolid, es ya otra historia.

Este sábado también se concretó el ascenso directo del MoraBanc Andorra y qué equipos completan la nómina de ‘playoffs’. A Palencia, Leyma Coruña, Valladolid, Lleida, Burgos, Estudiantes y Gipuzkoa se les une definitivamente el HLA Alicante.