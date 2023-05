El Villanovense, ante su ‘día D’

Llegó el 'día D'. Llegó el momento por el que el Villanovense ha peleado toda la temporada, ese en el que el conjunto serón puede certificar su presencia en una fase de ascenso tres temporadas después. Los de José González 'Gus' se miden en la última jornada de liga a un Alcorcón B ya descendido y lo hacen dependiendo de sí mismos para clasificarse para el 'playoff' de ascenso.

Eso sí, para asegurarse su presencia deben ganar al filial alfarero lejos de territorio villanovense y en un momento delicado a nivel deportivo y de efectivos. El Villanovense de Gus se ha desinflado en las últimas jornadas sobre el terreno de juego a tenor de los resultados y de las numerosas bajas que arrastra. Aún así se ha mantenido de pie y ha llegado con las opciones intactas a esta última jornada liguera.

Encadenan cuatro partidos seguidos sin ganar y el último triunfo de los verdes fue hace ya más de un mes cuando ganaron 2-1 en casa a la Gimnástica Segoviana. Precisamente esa victoria es lo que le permite estar por delante de la Gimnástica, ya que están empatados a 49 puntos. Sin embargo, a dos puntos y al acecho, está el Estepona, que tiene ganado el 'golaverage' al Villanovense y que espera agazapado un tropiezo de sus otros dos rivales para usurpar su posición de promoción de ascenso. Difícil, pero no imposible.

Pero dentro del vestuario del Villanovense esta semana se respira un ambiente de cita grande y los resultados de jornadas anteriores poco o nada influyen en el imaginario colectivo de la plantilla. Las lesiones de Javi Sánchez, Adri Escudero o Guille Perero no son óbice para que el Villanovense pueda conseguir la victoria en Alcorcón este domingo a mediodía.

El Alcorcón B arrastra cinco partidos en los que sólo ha sumado una victoria y encadena dos empates consecutivos, el último, el que certificó su descenso, ante el Atlético Paso por 1-1. Aún así no se fía Gus de un equipo ya descendido, por lo que sólo buscarán la victoria este fin de semana y siempre pendientes de lo que pase en los partidos de Gimnástica Segoviana y Estepona.

En el once no habrá muchas novedades y en principio será muy parecido al del pasado fin de semana. Está por ver si regresa Samu Hurtado y si recupera algún efectivo más en defensa. Si no, la alineación será similar a la que cosechó el empate a dos ante la Cerdanyola.