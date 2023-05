Paula Josemaría conquista en Vigo su título número 20

Ya son 20 los títulos World Padel Tour que Paula Josemaría tiene en sus vitrinas, 18 de ellos conquistados junto a Ari Sánchez, con la que este domingo se impuso en el Open de Vigo. Es su cuarto torneo consecutivo, el quinto que consiguen este año. Y en todos han superado en la final a Gemma Triay y Alejandra Salazar. Las cuatro dominan con mano de hierro el circuito femenino, pero la extremeña y la catalana están ahora implacables en esa pelea particular. El 6-1 y 6-3 de Vigo lo demuestra.

Paula y Ari, que dominan el ranking WPT desde hace varias semanas, subirán también ahora a lo más alto de la Race 2023. Consecuencia lógica de las victorias y del crecimiento de una pareja que no ha dejado de crecer desde el 2021, cuando Josemaría y Sánchez unieron sus destinos.

La final de Vigo, donde extremeña y catalana ya ganaron el año pasado, supone la decimosexta victoria seguida. Son muchas, pero ellas mismas son poseedoras de una racha mejor. La lograron durante el 2022, cuando llevaron su cuenta de triunfos hasta 20 seguidos.

«Estamos en nuestro mejor momento», decía una exultante Paula Josemaría, que destacaba todo el trabajo que hay detrás de estos logros. «Es gratificante que todo el esfuerzo tenga su recompensa», añadía la moralejana, MVP de la final viguesa. «Es un trabajo que venimos haciendo desde hace dos años», apuntaba su compañera.

La final

Paula y Ari saltaron a la pista sin ningún tipo de miedos ni complejos (el balance en finales para Triay y Salazar sigue siendo favorable, 16-8) y lo demostraron en el primer juego. Break con punto de oro. Su servicio lo retuvieron con seguridad (no cedieron ni una sola vez su saque, algo nada habitual en el pádel) y en el tercer juego del partido estuvieron a punto de volver a quebrar el de sus rivales, que esta vez sí (otra vez en el punto de oro) se lo quedaron (2-1).

Gemma y Ale no estaban cómodas. Sus contrincantes no las dejaban levantar cabeza. No eran capaces de encontrar resquicios por los que hacer daño a Paula y Ari, que en el quinto juego se apuntaron un nuevo break (4-1). El set estaba encarrilado, aunque ante dos de las mejores jugadoras del mundo no puede haber relajación. Ese era el mensaje que llegaba desde el banco a la moralejana y la reusense. No se relajaron y el primer set cayó de su lado (6-2).

En el segundo continuó la dinámica ganadora de las número uno. Con un break tempranero, Josemaría y Sánchez marcaban distancia. La extremeña y la catalana seguían avanzando con esa ventaja por el set y finalmente cerraron la manga, el partido y el titulo al resto para poner un 6-3 y conseguir su cuarto título consecutivo.

Los 20 torneos ganados

Es el número 20 de la extremeña, que inauguró esta cuenta en 2019 junto a Ana Catarina Nogueira (Madrid). En 2020 ganó otro más, esta vez con Marta Marrero (Marbella). En 2021, ya con Ari Sánchez, fueron seis los títulos para Paula Josemaría (Madrid, Marbella, Las Rozas, Cascais, Malmö y Master Final). Siete son los que conquistó el año pasado (Vigo, Marbella, Viena, Málaga, Cascais, Suecia y Madrid) y cinco los que lleva esta temporada (Abu Dabi, Reus, Granada, Bruselas y Vigo) en la que aún tienen 15 torneos por delante. El próximo está ya en marcha, el Open de Dinamarca.